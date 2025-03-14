Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ MÔI TRƯỜNG EIC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 7 Triệu

Mức lương 5 - 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 78 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 5 - 7 Triệu

Thực hiện các báo cáo nội dung cuộc họp

Tham gia các cuộc họp với đối tác Trung Quốc cùng BLĐ, tổng hợp báo cáo

Làm việc với các đối tác Trung Quốc dưới sự hướng dẫn, chỉ đạo của BLĐ

Tư vấn, báo giá, báo cáo tiến độ cho Đối tác.

Lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

Lập Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường (GPMT)

Lập Báo cáo vận hành thử nghiệm các công trình bảo vệ môi trường;

Lập Báo cáo Đăng ký môi trường;

Lập Báo cáo công tác bảo vệ môi trường;

Các công việc khác trong lĩnh vực tư vấn môi trường

Với Mức Lương 5 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Đại học. Chấp nhận sinh viên năm 4 sắp ra trường, đang chờ bằng.

Tiếng Trung thành thạo( tốt trở lên: Giao tiếp, phiên dịch và văn bản tốt)

Ngành nghề ưu tiên: kỹ sư môi trường, công nghệ môi trường, tư vấn môi trường

Mới ra trường, Chưa có kinh nghiệm được đào tạo học việc miễn phí.

Giao tiếp tốt, hình thức khá là một lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ MÔI TRƯỜNG EIC VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ thực tập: 5 triệu/ tháng + vé xe + thưởng theo dự án.

Lên nhân viên chính thức sau 2-3 tháng. Lương chính thức hấp dẫn + thưởng dự án.

Được làm việc trực tiếp với TGĐ và Ban Tổng GĐ, đối tác nước ngoài

Được TGĐ đào tạo đầy đủ các kỹ năng

Được làm việc trong môi trường có đội ngũ Lãnh đạo và nhân viên ưu tú.

Hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi: Thưởng lễ tết, hiếu, hỉ....BHXH...

Tham gia các hoạt động: Du xuân, các ngày lễ, Du lịch hè hàng năm, Tất niên......

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ MÔI TRƯỜNG EIC VIỆT NAM

