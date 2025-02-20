Tuyển Thực tập sinh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Levitrue Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu

Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lương cứng 7.000.000đ +1.000.000 Phụ cấp + Thưởng mốc doanh thu + %KPI + Thưởng khác (thưởng nóng, thưởng lễ tết,…). Cơ chế lương thưởng rõ ràng, nhận 100% lương từ tháng đầu. Chế độ BHXH đầy đủ cho nhân viên. Được vui chơi tham gia các hoạt động hàng tháng, hàng quý cùng công ty. Được học hỏi, lĩnh hội những kiến thức chuyên sâu, thử sức trong môi trường làm việc năng động, thử thách và nâng cao trình độ của bản thân. Được chăm sóc với dịch vụ cắt tóc, tạo kiểu tóc miễn phí hàng tháng, Quận Hoàng Mai