Tuyển Thực tập sinh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Levitrue Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Levitrue Việt Nam
- Hà Nội: Lương cứng 7.000.000đ +1.000.000 Phụ cấp + Thưởng mốc doanh thu + %KPI + Thưởng khác (thưởng nóng, thưởng lễ tết,…). Cơ chế lương thưởng rõ ràng, nhận 100% lương từ tháng đầu. Chế độ BHXH đầy đủ cho nhân viên. Được vui chơi tham gia các hoạt động hàng tháng, hàng quý cùng công ty. Được học hỏi, lĩnh hội những kiến thức chuyên sâu, thử sức trong môi trường làm việc năng động, thử thách và nâng cao trình độ của bản thân. Được chăm sóc với dịch vụ cắt tóc, tạo kiểu tóc miễn phí hàng tháng, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 12 - 25 Triệu
Gọi điện tư vấn, chốt đơn
Gọi điện xác nhận đơn hàng
Nhập dữ liệu thông tin khách hàng lên hệ thống dữ liệu của công ty
Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên có kinh nghiệm làm Sale, Telesale
Có laptop
Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Levitrue Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 8 - 12 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Levitrue Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
