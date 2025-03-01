Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SIIN GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 14 Nhân Mỹ, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Lên ý tưởng, dựng, cắt ghép và chỉnh sửa video và các clip ngắn, clip quảng cáo, clip Viral, video giới thiệu sản phẩm, mô tả sản phẩm;

Dựng video animation, motion graphic theo yêu cầu;

Phối hợp với Bộ phận liên quan sáng tạo các nội dung cho các sản phẩm, dự án về Truyền thông, Marketing;

Tham gia xây dựng, biên soạn nội dung và lên ý tưởng cho chiến lược nội dung của công ty và khách hàng;

Quản lý, giám sát hiệu quả truyền thông của video;

Hỗ trợ các công việc khác theo sự phân công của Leader.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3 hoặc năm 4 có đam mê với lĩnh vực Marketing, Truyền thông, Quảng cáo, Quay phim truyền hình,...;

Sử dụng tốt các phần mềm biên tập, chỉnh sửa ảnh và video như Photoshop, Illustrator, After Effect, Premiere, Capcut và các phần mềm hỗ trợ có liên quan;

Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo từ đầu;

Có gu thẩm mỹ, sáng tạo và linh hoạt;

Cập nhật nhanh các xu hướng, có khả năng sản xuất nội dung bắt trend;

Có tinh thần cầu thị, ham học hỏi, chịu được áp lực công việc;

Khả năng giải quyết vấn đề nhanh, kỹ năng teamwork và tôn trọng deadline.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SIIN GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Trợ cấp lương trong quá trình thực tập;

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và sáng tạo, nhiều cơ hội giúp nâng cao kinh nghiệm;

Văn hóa lành mạnh, kết nối các thành viên chặt chẽ, phá vỡ “khối silo” trong nội bộ. Xây dựng một tập thể đa dạng, hòa nhập, tôn trọng sự khác biệt để nhân sự được phát triển toàn diện;

Được tham gia các hoạt động văn hóa sôi nổi của công ty: Du lịch 04 lần/ năm, teambuilding, liên hoan, sinh nhật, YEP,...;

Cơ hội được trực tiếp triển khai các dự án lớn và tích lũy kinh nghiệm về thương hiệu, truyền thông, Marketing;

Được đào tạo theo mô hình training on job, lộ trình phát triển rõ ràng;

Được tham gia các cuộc thi giải case chuyên nghiệp của công ty;

Được tham gia các buổi đào tạo tập trung và khóa học miễn phí về nghiệp vụ Marketing, Branding, Planning,...;

Được cập nhật, nâng cao các kiến thức chuyên môn và kiến thức chung về kinh tế, kinh doanh, thị trường, v.v... liên tục từ công ty và đối tác;

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức ngay khi kết thúc thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SIIN GROUP

