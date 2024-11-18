Tuyển Điện tử/Phần cứng CÔNG TY TNHH NOBLELIFT ĐÔNG NAM Á (VIỆT NAM) làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Bình Dương: KCN Sóng Thần, Dĩ An

Mô Tả Công Việc Điện tử/Phần cứng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia lắp đặt, bảo trì bảo dưỡng xe nâng và các thiết bị khác...

Hỗ trợ kỹ thuật, bảo hành, bảo trì hệ thống thiết bị.

Thực hiện các dịch vụ kỹ thuật.

Nghiên cứu và phát triển sản phẩm hệ thống thiết bị.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, tuổi đời 21 – 24T

Năm cuối hoặc vừa tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành điện, điện tử, cơ khí, chế tạo máy, ô tô...

Trình độ tiếng Anh: khả năng đọc/hiểu/dịch tài liệu; khả năng giao tiếp cơ bản; khả năng sử dụng email bằng tiếng Anh là một lợi thế lớn.

Trình độ tin học: Windows, Các công cụ Microsoft offices.

Trung thực, ham học hỏi, chủ động, tích cực trong công việc, hiệu quả làm việc cao.

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Thời gian thực tập: ít nhất 4 ngày/tuần và tối thiểu 3 tháng.

Địa điểm: Dĩ An, Bình Dương

Tại CÔNG TY TNHH NOBLELIFT ĐÔNG NAM Á (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia các khóa đào tạo do chuyên gia trong nước và nước ngoài trực tiếp giảng dạy và hướng dẫn thực hành.

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, công bằng.

Cơ hội nhận vào làm chính thức sau thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NOBLELIFT ĐÔNG NAM Á (VIỆT NAM)

