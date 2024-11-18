Tuyển Điện tử/Phần cứng CÔNG TY TNHH NOBLELIFT ĐÔNG NAM Á (VIỆT NAM) làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH NOBLELIFT ĐÔNG NAM Á (VIỆT NAM)
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/12/2024
CÔNG TY TNHH NOBLELIFT ĐÔNG NAM Á (VIỆT NAM)

Điện tử/Phần cứng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện tử/Phần cứng Tại CÔNG TY TNHH NOBLELIFT ĐÔNG NAM Á (VIỆT NAM)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: KCN Sóng Thần, Dĩ An

Mô Tả Công Việc Điện tử/Phần cứng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia lắp đặt, bảo trì bảo dưỡng xe nâng và các thiết bị khác...
Hỗ trợ kỹ thuật, bảo hành, bảo trì hệ thống thiết bị.
Thực hiện các dịch vụ kỹ thuật.
Nghiên cứu và phát triển sản phẩm hệ thống thiết bị.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, tuổi đời 21 – 24T
Năm cuối hoặc vừa tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành điện, điện tử, cơ khí, chế tạo máy, ô tô...
Trình độ tiếng Anh: khả năng đọc/hiểu/dịch tài liệu; khả năng giao tiếp cơ bản; khả năng sử dụng email bằng tiếng Anh là một lợi thế lớn.
Trình độ tin học: Windows, Các công cụ Microsoft offices.
Trung thực, ham học hỏi, chủ động, tích cực trong công việc, hiệu quả làm việc cao.
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Thời gian thực tập: ít nhất 4 ngày/tuần và tối thiểu 3 tháng.
Địa điểm: Dĩ An, Bình Dương

Tại CÔNG TY TNHH NOBLELIFT ĐÔNG NAM Á (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia các khóa đào tạo do chuyên gia trong nước và nước ngoài trực tiếp giảng dạy và hướng dẫn thực hành.
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, công bằng.
Cơ hội nhận vào làm chính thức sau thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NOBLELIFT ĐÔNG NAM Á (VIỆT NAM)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH NOBLELIFT ĐÔNG NAM Á (VIỆT NAM)

CÔNG TY TNHH NOBLELIFT ĐÔNG NAM Á (VIỆT NAM)

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, số 107, Khu Đô Thị Vạn Phúc, Đường 37 , Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

