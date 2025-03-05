Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GTEL
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/04/2025
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GTEL

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GTEL

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 103 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Nghiên cứu các công nghệ về hệ thống máy chủ (rackmount, blade, chassis), công nghệ hệ thống lưu trữ (SAN, vSAN, NAS) của các hãng Cisco, HP, Oracle, Dell EMC, Fujitsu ...
Thực hiện thiết kế chi tiết, thiết kế triển khai các hạng mục về hệ thống trong dự án.
Thực hiện triển khai cài đặt, cấu hình, hardening, tích hợp các hệ thống máy chủ (rackmount, blade, chassis), hệ thống lưu trữ (SAN, vSAN), hệ thống sao lưu (Tape)...
Thực hiện triển khai cài đặt, tối ưu các hệ điều hành (Linux/Windows/Vmware ESXi...).
Triển khai cấu hình cài đặt docker, K8s
Thực hiện cài đặt, cấu hình các phần mềm Vmware Vcenter, Dell EMC Networker, Avamar backup, VEAM, Antivirus...
Triển khai, cấu hình các Tools Monitoring: ELK, Prometheus, Vmware Operator, Vmware LogInsight, cloud control, solarwinds ....
Triển khai, cấu hình Tools Automation: Ansiable
Cài đặt 1 số dịch vụ cơ bản như: yum, ntp, dns, proxy, iptables, firewalld...
Xây dựng các tài liệu, hướng dẫn, quy trình đảm bảo kết nối hệ thống thông tin ổn định, an toàn.
Quản trị vận hành các hệ thống máy chủ, hệ thống lưu trữ, hệ thống ảo hóa

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc tốt nghiệp Cao đẳng / Đại học các ngành công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, toán tin, an toàn thông tin.
Có kiến thức cơ bản: hệ điều hành Linux/Unix, windows.
Có khả năng đọc hiểu tài liệu kỹ thuật bằng Tiếng Anh
Tác phong làm việc nhanh nhẹn, chăm chỉ, chịu khó.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GTEL Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội phát triển bản thân
Làm việc với đội ngũ kỹ sư, nhân viên năng động, giàu nhiệt huyết, đam mê, lý tưởng lớn;
Được lắng nghe, tôn trọng ý kiến, quan điểm cá nhân để trao đổi thẳng thắn, chia sẻ cùng phát triển;
Được lãnh đạo giàu kinh nghiệm đào tạo, định hướng con đường nghề nghiệp rõ ràng;
Được cử tham gia các khóa đào tạo mới, đào tạo nâng cao phù hợp với năng lực và nguyện vọng;
Được ghi nhận những đóng góp, nỗ lực kịp thời, chính xác.
Chế độ đãi ngộ
Hỗ trợ ăn trưa tại công ty
Môi trường năng động, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội học hỏi, phát huy năng lực, phát triển bản thân.
Được hỗ trợ các thiết bị, công cụ cần thiết cho thực hiện công việc;
Chế độ du lịch, teambuilding hàng năm.
Đời sống tinh thần phong phú
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, cởi mở. Các thành viên trong công ty gần gũi, gắn bó, quan tâm, giúp đỡ nhau cùng phát triển;
Được tham gia các hoạt động teambuilding hàng tháng, du lịch hàng năm;
Công ty luôn động viên và tạo điều kiện tốt nhất cho toàn thể nhân viên;
Công ty tổ chức các buổi sinh nhật cho nhân viên hàng tháng, tổ chức thưởng và kỉ niệm những ngày lễ tết trong năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GTEL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GTEL

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 103 Nguyễn Tuân, Phương Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

