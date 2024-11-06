Tuyển Nông/Lâm/Ngư nghiệp CÔNG TY TNHH MẠNG GIÁO DỤC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nông/Lâm/Ngư nghiệp CÔNG TY TNHH MẠNG GIÁO DỤC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH MẠNG GIÁO DỤC
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/11/2024
CÔNG TY TNHH MẠNG GIÁO DỤC

Nông/Lâm/Ngư nghiệp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nông/Lâm/Ngư nghiệp Tại CÔNG TY TNHH MẠNG GIÁO DỤC

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Phòng số 1, Toà nhà R&D Labs, số 1, đường số 13, khu công viên phần mềm Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nông/Lâm/Ngư nghiệp Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận mẫu, phân tích và trả kết quả theo yêu cầu
Tham gia phát triển và phê duyệt phương pháp.
Đảm bảo tuân thủ yêu cầu phòng thí nghiệm tránh lây nhiễm chéo.
Tuân thủ nghiêm ngặt quy trình vận hành/hướng dẫn khi vận hành thiết bị.
Nuôi trồng, chăm sóc các loại cây, nấm v.v
Các công việc khác do Trưởng Bộ phận giao phó.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên chuyên ngành Hoá học/ Công nghệ sinh học/ Công nghệ Thực Phẩm/ Vi sinh/Môi trường
Nhiệt tình, trung thực, tự tin, tác phong chuyên nghiệp, kiên trì và sẵn sàng học hỏi.
Kỹ năng sắp xếp, tổ chức công việc; Kỹ năng phân tích, tổng hợp báo cáo.
Kỹ năng xử lý tình huống; Nhiệt tình, linh động, cẩn thận.

Tại CÔNG TY TNHH MẠNG GIÁO DỤC Thì Được Hưởng Những Gì

Trợ cấp lương thực tập cạnh tranh, hỗ trợ tài liệu và dấu mộc thực tập.
Cơ hội huấn luyện.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, năng động.
Được đào tạo thêm để nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ. Tham gia các khoá đào tạo kỹ năng theo chính sách Công ty.
Tham gia các hoạt động văn hoá trong Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MẠNG GIÁO DỤC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MẠNG GIÁO DỤC

CÔNG TY TNHH MẠNG GIÁO DỤC

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: Phòng số 1, Toà nhà R&D Labs, số 1, đường số 13, khu công viên phần mềm Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

