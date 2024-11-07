Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP PHẦN MỀM SUNSHINE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế đồ hoạ Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP PHẦN MỀM SUNSHINE
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 29A Núi Thành, Phường 12, Tân Bình
Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương Thỏa thuận
Thiết kế các User interface, Userflow, Prototype đơn giản, các animation theo yêu cầu.
Tham gia cùng nhóm nghiên cứu, phát triển cho ra giải pháp UI/ UX của sản phẩm trên các nền tảng Web, Web/App, Mobile, Decktop theo đúng như yêu cầu.
Thực hiện theo yêu cầu của mentor
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Biết về đồ họa, thiết kế đa phương tiện và thiết kế UI / UX sản phẩm phần mềm hoặc trong lĩnh vực liên quan
Có mắt thẩm mỹ, tỉ mỉ từng chi tiết, kiên nhẫn
Có kiến thức các công cụ sau Figma, Photoshop, Illustrator
Có background IT là lợi thế.
Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP PHẦN MỀM SUNSHINE Thì Được Hưởng Những Gì
- Được hỗ trợ chi phí 2.000.000/ tháng, được hướng dẫn các công việc, hỗ trợ đóng dấu thực tập
- Thời gian làm việc thứ 2 - thứ 6 , nghỉ thứ 7, CN
- Môi trường cởi mở, năng động, cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thực tập
- Có cơ hội tự do thể hiện sáng tạo của bản thân. Công ty tôn trọng ý tưởng mỗi cá nhân.
- Được tham gia đầy đủ các buổi tiệc do công ty tổ chức.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP PHẦN MỀM SUNSHINE
