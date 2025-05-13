Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH MIGHTYID VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia trực tiếp vào quá trình phát triển sản phẩm, thiết kế giao diện ứng dụng, website, system và các sản phẩm theo tiêu chí thân thiện người dùng

Phối hợp với các bộ ohận liên quan để xây dựng bản thiết kế tối ưu xuyên suốt dự án

Thiết lập quy trình thiết kế nhằm đảm bảo tình hình thẩm mỹ và logic thông qua storyboard, sitemaps, wireframe, flowchart, prototypes,...

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kiến thức về thiết kế UX/UI design và các quy tắc thiết kế

Sử dụng phần mềm Figma, Ps, Ai

Có khiếu thẩm mỹ tốt và nhạy bén với các xu hướng thiết kế mới

Chủ động trong công việc, tinh thầng lamg việc nhóm tốt

Tại CÔNG TY TNHH MIGHTYID VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo kiến thức, kỹ năng cần thiết cho công việc

Ưu tiên xem xét vào chính thức sau thời gian thực tập

Các chính sách phụ cấp/thưởng theo quy định Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MIGHTYID VIETNAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin