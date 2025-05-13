Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH MIGHTYID VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH MIGHTYID VIETNAM
- Hồ Chí Minh:
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tham gia trực tiếp vào quá trình phát triển sản phẩm, thiết kế giao diện ứng dụng, website, system và các sản phẩm theo tiêu chí thân thiện người dùng
Phối hợp với các bộ ohận liên quan để xây dựng bản thiết kế tối ưu xuyên suốt dự án
Thiết lập quy trình thiết kế nhằm đảm bảo tình hình thẩm mỹ và logic thông qua storyboard, sitemaps, wireframe, flowchart, prototypes,...
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sử dụng phần mềm Figma, Ps, Ai
Có khiếu thẩm mỹ tốt và nhạy bén với các xu hướng thiết kế mới
Chủ động trong công việc, tinh thầng lamg việc nhóm tốt
Tại CÔNG TY TNHH MIGHTYID VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì
Ưu tiên xem xét vào chính thức sau thời gian thực tập
Các chính sách phụ cấp/thưởng theo quy định Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MIGHTYID VIETNAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
