Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH MIGHTYID VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH MIGHTYID VIETNAM
Ngày đăng tuyển: 13/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/06/2025
CÔNG TY TNHH MIGHTYID VIETNAM

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH MIGHTYID VIETNAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia trực tiếp vào quá trình phát triển sản phẩm, thiết kế giao diện ứng dụng, website, system và các sản phẩm theo tiêu chí thân thiện người dùng
Phối hợp với các bộ ohận liên quan để xây dựng bản thiết kế tối ưu xuyên suốt dự án
Thiết lập quy trình thiết kế nhằm đảm bảo tình hình thẩm mỹ và logic thông qua storyboard, sitemaps, wireframe, flowchart, prototypes,...

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kiến thức về thiết kế UX/UI design và các quy tắc thiết kế
Sử dụng phần mềm Figma, Ps, Ai
Có khiếu thẩm mỹ tốt và nhạy bén với các xu hướng thiết kế mới
Chủ động trong công việc, tinh thầng lamg việc nhóm tốt

Tại CÔNG TY TNHH MIGHTYID VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo kiến thức, kỹ năng cần thiết cho công việc
Ưu tiên xem xét vào chính thức sau thời gian thực tập
Các chính sách phụ cấp/thưởng theo quy định Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MIGHTYID VIETNAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MIGHTYID VIETNAM

CÔNG TY TNHH MIGHTYID VIETNAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 64 Trương Định, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

