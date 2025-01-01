Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP NGỌC MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 1 Triệu

Mức lương 1 - 1 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 30 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 135A Pasteur, Phường 6, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 1 - 1 Triệu

Xây dựng Video từ nội dung.

Quảng bá video trên các mạng xã hội.

Bán hàng thông qua video trên social media, mạng xã hội, web mua bán, cộng đồng, truyền thông,...

Viết content video quảng bá sản phẩm, dịch vụ.

Chỉnh sửa hình ảnh sản phẩm để đăng lên kênh Video công ty.

Tham gia quản trị nội dung kênh Youtube, Website, Facebook của công ty, Website của khách hàng công ty..

Thực hiện các chiến dịch quảng bá Video và sản phẩm dịch vụ khác của công ty trên internet, email, các trang mạng xã hội, cộng đồng, truyền thông,...

Tư vấn trực tiếp khách hàng, được hưởng 10% – 35%/doanh số bán hàng mỗi tháng

Với Mức Lương 1 - 1 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có quyết tâm và sự đam mê về seo, marketing, thương mại điện tử ...

Có máy tính laptop đem theo để phục vụ cho công việc.

Nhiệt tình, trung thực, có tinh thần trách nhiệm với công việc.

Muốn học hỏi và nâng cao kinh nghiệm bản thân. Có ý thức cầu thị và cầu tiến.

Khả năng học hỏi nhanh, cẩn thận tỉ mỉ, có khả năng giao tiếp.

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP NGỌC MINH Thì Được Hưởng Những Gì

Được hỗ trợ dấu mộc và chữ ký cho xác nhận thực tập và báo cáo thực tập.

Tự do xếp lịch thực tập mà không ảnh hưởng đến việc học và thi.

Chứng nhận kinh nghiệm tương đương người làm việc từ 1-2 năm kinh nghiệm

Tham gia vào các hoạt động “Tinh thần” của công ty.

Được xem xét hỗ trợ chi phí nếu có công việc hiệu quả, đóng góp trực tiếp vào công việc công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP NGỌC MINH

