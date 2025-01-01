Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Kosmos Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Hỗ trợ dấu mộc thực tập Có hỗ trợ phụ cấp khi hoàn thành tốt công việc Được học hỏi trong môi trường làm việc chuyên nghiệp Quầy bantry sử dụng miễn phí, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Kiểm tra và trả lời các tin nhắn, bình luận trên trang mạng xã hội của công ty như: Facebook, zalo, tiktok, website, youtube,... thu thập thông tin cần thiết.

Chăm sóc các trang mạng xã hội, thu thập và lọc data khách hàng

Tư vấn, giải đáp thắc mắc của khách hàng.

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên các bạn sinh viên năm cuối ngành Kinh doanh

Có thể đi làm Full-time (1 tuần nghỉ 1 - 2 ngày)

Nhanh nhẹn, siêng năng, có tinh thần trách nhiệm trong công việc, chịu học hỏi.

Tại Công ty Cổ phần Kosmos Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 2 triệu VND - 3 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Kosmos Việt Nam

