Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Kosmos Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty Cổ phần Kosmos Việt Nam
- Hồ Chí Minh: Hỗ trợ dấu mộc thực tập Có hỗ trợ phụ cấp khi hoàn thành tốt công việc Được học hỏi trong môi trường làm việc chuyên nghiệp Quầy bantry sử dụng miễn phí, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 3 Triệu
Kiểm tra và trả lời các tin nhắn, bình luận trên trang mạng xã hội của công ty như: Facebook, zalo, tiktok, website, youtube,... thu thập thông tin cần thiết.
Chăm sóc các trang mạng xã hội, thu thập và lọc data khách hàng
Tư vấn, giải đáp thắc mắc của khách hàng.
Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có thể đi làm Full-time (1 tuần nghỉ 1 - 2 ngày)
Nhanh nhẹn, siêng năng, có tinh thần trách nhiệm trong công việc, chịu học hỏi.
Tại Công ty Cổ phần Kosmos Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Kosmos Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
