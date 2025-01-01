Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH ANH THẮNG SERVICE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu

Mức lương 1 - 2 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Được rèn luyện các kỹ năng mềm như giao tiếp khách hàng, kỹ năng bán hàng... Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, trẻ trung và thân thiện Hỗ trợ dấu mộc khi hoàn thành thực tập, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 1 - 2 Triệu

Báo cáo doanh thu ngày

Quản lý xuất nhập kho

Làm việc với các đối tác cung cấp phụ kiện

Giao tiếp sơ bộ với khách hàng để hiểu nhu cầu

Với Mức Lương 1 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trung thực, thật thà, có tinh thần cầu tiến

Nhanh nhẹn, có tinh thần trách nhiệm, hiểu biết công việc, xử lý tốt các tình huống

Có khả năng phán đoán, xử lý tình huống nhạy bén, tư duy mạch lạc rõ ràng.

Sử dụng thành thạo các kỹ năng tin học văn phòng cơ bản như Word, Excel, Powerpoint..

Biết cách sắp xếp, quản lý thời gian, công việc hợp lý, có tinh thần trách nhiệm cao và chịu đựng áp lực trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH ANH THẮNG SERVICE Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 1 triệu VND - 2 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ANH THẮNG SERVICE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin