Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH ANH THẮNG SERVICE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH ANH THẮNG SERVICE
Mức lương
1 - 2 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Được rèn luyện các kỹ năng mềm như giao tiếp khách hàng, kỹ năng bán hàng... Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, trẻ trung và thân thiện Hỗ trợ dấu mộc khi hoàn thành thực tập, Quận Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 1 - 2 Triệu
Báo cáo doanh thu ngày
Quản lý xuất nhập kho
Làm việc với các đối tác cung cấp phụ kiện
Giao tiếp sơ bộ với khách hàng để hiểu nhu cầu
Với Mức Lương 1 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trung thực, thật thà, có tinh thần cầu tiến
Nhanh nhẹn, có tinh thần trách nhiệm, hiểu biết công việc, xử lý tốt các tình huống
Có khả năng phán đoán, xử lý tình huống nhạy bén, tư duy mạch lạc rõ ràng.
Sử dụng thành thạo các kỹ năng tin học văn phòng cơ bản như Word, Excel, Powerpoint..
Biết cách sắp xếp, quản lý thời gian, công việc hợp lý, có tinh thần trách nhiệm cao và chịu đựng áp lực trong công việc.
Tại CÔNG TY TNHH ANH THẮNG SERVICE Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: 1 triệu VND - 2 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ANH THẮNG SERVICE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
