Tuyển Thực tập sinh Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Trưng bày & sự kiện:

1. Trưng bày & sự kiện

Nắm vững các tiêu chuẩn về trưng bày & nhận diện thương hiệu MANCODE by PNJ, chủ động phối hợp với các Cửa hàng trưởng/ TVV/ BP Marketing chi nhánh nhằm đảm bảo tiêu chuẩn này tại cửa hàng & các sự kiện thương hiệu có tham gia.

Thực hiện các công việc phối hợp với các bên có liên quan (cung ứng, kho, chi nhánh, ban dự án) trong việc hoàn thành hồ sơ chứng từ cần thiết & thực hiện điều phối các công cụ dụng cụ/ quà tặng thương hiệu đến các điểm bán/ điểm sự kiện và báo cáo tiến độ & kết quả công việc cho quản lý trực tiếp & ban dự án.

2. Nâng cấp mở rộng Shop-in-Shop(SIS) & Trưng bày nhãn hàng(VM):

2. Nâng cấp mở rộng Shop-in-Shop(SIS) & Trưng bày nhãn hàng(VM)

Căn cứ trên danh sách SIS & VM tại các điểm kinh doanh được phê duyệt, nhân viên phối hợp với các bên có liên quan (chi nhánh, cửa hàng, phát triển hệ thống) nhằm tổng hợp & thống kê chính xác các yêu cầu thi công tại mỗi điểm bán về: hạng mục thi công, kích thước, vị trí, bản vẽ, số lượng, ...

Dưới sự hướng dẫn của quản lý trực tiếp, thực hiện hoàn thành các hồ sơ chứng từ cần thiết trong quá trình trước – trong-sau thi công dự án

Phối hợp với nhà cung cấp quản lý các hạng mục cần được thi công theo như checklist công việc được phê duyệt & đảm bảo thông tin giữa ban dự án & bên thi công được quản lý thực hiện chính xác & đúng tiến độ.

Giữ vai trò chính trong việc tương tác & tracking & cập nhật thông tin nhanh chóng – chính xác – hiệu quả cho các bên có liên quan.

Thực hiện quản lý & báo cáo kết quả thực hiện sau hoạt động thi công & nâng cấp tại điểm bán đã cho quản lý trực tiếp & ban dự án.

3. Đào tạo hệ thống:

Phối hợp cùng quản lý trực tiếp soạn thảo và chỉnh sửa các tài liệu đào tạo về thương hiệu cho hệ thống.

Giữ vai trò trợ giảng, tham gia công tác chuẩn bị cho các hoạt động đào tạo theo kế hoạch của phòng trong năm.

Thực hiện các tổng hợp và báo cáo sau mỗi hoạt động đào tạo của thương hiệu đến người hướng dẫn & ban dự án.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3 và năm 4

Ưu tiên sinh viên chuyên ngành kinh tế/ QTKD/tiếp thị

Kỹ năng giao tiếp tốt

Chăm chỉ, cẩn thận, ham học hỏi và có trach nhiệm

Tại Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Tham dự các hoạt động nội bộ tại công ty

Hỗ trợ chi phí thực tập: 3tr/tháng

Được training các công việc chuyên môn

Làm việc cùng các thành viên trẻ trung và năng động, máu lửa, tích cực và hỗ trợ đồng nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin