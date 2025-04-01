Tuyển Thực tập sinh Công Ty TNHH Xây Dựng Ivy làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lầu 5 Tòa nhà An Sơn, 178/8 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

• Tìm kiếm nhà cung cấp vật tư, lấy báo giá, hồ sơ mẫu vật tư.

• Thực hiện hồ sơ trình duyệt mẫu vật tư và tiến hành trình duyệt mẫu.

• Kiểm tra, đặt hàng theo phiếu yêu cầu vật tư của công trường.

• Thực hiện hồ sơ thanh toán cho nhà cung cấp, kiểm tra hao hụt vật tư.

• Các công việc khác được cấp trên phân công.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành xây dựng/Kinh tế xây dựng/vật liệu xây dựng.

• Kinh nghiệm 2 năm ở vị trí tương đương

• Ưu tiên ứng viên từng làm việc tại bộ phận cung ứng vật tư-thiết bị, QS, QAQC hoặc tương tự.

• Biết sử dụng các phần mềm Ms Office, Autocad, ...

• Có kỹ năng mua hàng, bóc khối lượng vật tư để đặt hàng từ bản vẽ, lập hồ sơ trình duyệt mẫu vật tư, hiểu biết về vật tư ngành xây dựng.

• Đọc hiểu tiếng Anh chuyên ngành xây dựng là một lợi thế

• Chủ động trong công việc, trung thực, sáng tạo, nhiệt tình, cầu tiến, ý thức tốt.

• Đảm bảo tiến độ, chất lượng công việc theo triển khai từ cấp trên.

Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Ivy Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Ivy

