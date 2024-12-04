Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Nhật Minh Holdings Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 Triệu

Mức lương Đến 1 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2, tòa nhà PCC1, số 44 Triều Khúc, P. Thanh Xuân Nam, Q. Thanh Xuân, Tp. Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Đến 1 Triệu

Tập hợp và theo dõi hóa đơn, chứng từ;

Hỗ trợ công tác hạch toán trên phần mềm;

Hỗ trợ công tác kê khai thuế, in ấn, làm báo cáo;

Hỗ trợ kiểm tra và đối chiếu hóa đơn;

Thưc hiện các công việc theo chỉ đạo của quản lý/ kế toán trưởng.

Với Mức Lương Đến 1 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, Sinh viên năm cuối, chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán hoặc các chuyên ngành có liên quan;

Nắm được kiến thức cơ bản về nghiệp vụ kế toán.

Có laptop làm việc trong thời gian thực tập.

Ưu tiên ứng viên làm việc fulltime, hoặc có thể sắp xếp lịch học không ảnh hưởng quá nhiều đến thời gian làm việc hành chính.

Tại Công ty Cổ phần Nhật Minh Holdings Group Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp đi lại 1.000.000 VNĐ/tháng;

Hỗ trợ chi phí gửi xe tại tòa nhà;

Được đào tạo nghiệp vụ kế toán, thuế, thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp;

Được học hỏi và nâng cao kỹ năng chuyên môn từ đồng nghiệp và quản lý;

Hỗ trợ cấp dấu thực tập;

Thăng cấp lên nhân viên chính thức sau thời gian thực tập, thử việc; cung cấp máy tính làm việc và tham gia Bảo hiểm xã hội ngay khi làm việc chính thức.

Bánh kẹo trái cây giải lao, radio nội bộ mỗi sáng thứ Bảy, liên hoan các dịp Lễ, sinh nhật,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Nhật Minh Holdings Group

