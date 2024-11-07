Tuyển Backend Developer Công ty cổ phần Công nghệ Proton làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 2 Triệu

Công ty cổ phần Công nghệ Proton
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/12/2024
Công ty cổ phần Công nghệ Proton

Backend Developer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Backend Developer Tại Công ty cổ phần Công nghệ Proton

Mức lương
Đến 2 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 125 Dương Quảng Hàm, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương Đến 2 Triệu

Trực tiếp tham gia các dự án thực tế tại Công ty
Thực hiện các công việc theo phân công của Quản lý trực tiếp
Tham gia vào các cuộc họp, chia sẻ ý tưởng, thảo luận và đóng góp vào các giải pháp cho sản phẩm.

Với Mức Lương Đến 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối/sinh viên đã tốt nghiệp chuyên ngành CNTT các trường Đại học Bách Khoa, Đại học Công nghệ - ĐHQG, Học viện Bưu chính viễn thông ...
Có laptop cá nhân, có thể thực tập fulltime
Đam mê CNTT, khả năng tư duy logic tốt
Có kiến thức về OOP
Nắm được kiến thức cơ bản về Java
Lợi thế: Sử dụng stream, lambda, optional
Có kiến thức về Spring framework (Restful API, bean, annotation cơ bản, jpa,...) Lợi thế: hiểu jwt (hmac, rsa)
Biết sử dụng database
Kiến thức cơ bản về git

Tại Công ty cổ phần Công nghệ Proton Thì Được Hưởng Những Gì

Được hỗ trợ 2tr/tháng, cung cấp dấu mộc nếu cần
Đồ ăn nhẹ miễn phí tại văn phòng.
Được đào tạo bởi các quản lý/nhân viên giàu kinh nghiệm, tận tình.
Được tham gia làm việc trong các dự án lớn, có cơ hội cọ xát nâng cao kiến thức chuyên môn, tiếp cận những công nghệ mới.
Được tham gia các hoạt động tập thể tại Công : du lịch, team building, party hàng tháng
Môi trường làm việc thân thiện, năng động, sáng tạo, khuyến khích phát triển cá nhân.
Sau khi kết thúc thực tập có cơ hội trở thành nhân viên chính thức tại Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Công nghệ Proton

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Công nghệ Proton

Công ty cổ phần Công nghệ Proton

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 125 phố Dương Quảng Hàm, tổ 19, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

