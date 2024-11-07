Tuyển Backend Developer Công ty cổ phần Công nghệ Proton làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 2 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Backend Developer Tại Công ty cổ phần Công nghệ Proton
Mức lương
Đến 2 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 125 Dương Quảng Hàm, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương Đến 2 Triệu
Trực tiếp tham gia các dự án thực tế tại Công ty
Thực hiện các công việc theo phân công của Quản lý trực tiếp
Tham gia vào các cuộc họp, chia sẻ ý tưởng, thảo luận và đóng góp vào các giải pháp cho sản phẩm.
Với Mức Lương Đến 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm cuối/sinh viên đã tốt nghiệp chuyên ngành CNTT các trường Đại học Bách Khoa, Đại học Công nghệ - ĐHQG, Học viện Bưu chính viễn thông ...
Tại Công ty cổ phần Công nghệ Proton Thì Được Hưởng Những Gì
Được hỗ trợ 2tr/tháng, cung cấp dấu mộc nếu cần
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Công nghệ Proton
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
