Tuyển Backend Developer Công ty cổ phần Công nghệ Proton làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 2 Triệu

Mức lương Đến 2 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 125 Dương Quảng Hàm, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương Đến 2 Triệu

Trực tiếp tham gia các dự án thực tế tại Công ty

Thực hiện các công việc theo phân công của Quản lý trực tiếp

Tham gia vào các cuộc họp, chia sẻ ý tưởng, thảo luận và đóng góp vào các giải pháp cho sản phẩm.

Với Mức Lương Đến 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối/sinh viên đã tốt nghiệp chuyên ngành CNTT các trường Đại học Bách Khoa, Đại học Công nghệ - ĐHQG, Học viện Bưu chính viễn thông ...

Có laptop cá nhân, có thể thực tập fulltime

Đam mê CNTT, khả năng tư duy logic tốt

Có kiến thức về OOP

Nắm được kiến thức cơ bản về Java

Lợi thế: Sử dụng stream, lambda, optional

Có kiến thức về Spring framework (Restful API, bean, annotation cơ bản, jpa,...) Lợi thế: hiểu jwt (hmac, rsa)

Biết sử dụng database

Kiến thức cơ bản về git

Tại Công ty cổ phần Công nghệ Proton Thì Được Hưởng Những Gì

Được hỗ trợ 2tr/tháng, cung cấp dấu mộc nếu cần

Đồ ăn nhẹ miễn phí tại văn phòng.

Được đào tạo bởi các quản lý/nhân viên giàu kinh nghiệm, tận tình.

Được tham gia làm việc trong các dự án lớn, có cơ hội cọ xát nâng cao kiến thức chuyên môn, tiếp cận những công nghệ mới.

Được tham gia các hoạt động tập thể tại Công : du lịch, team building, party hàng tháng

Môi trường làm việc thân thiện, năng động, sáng tạo, khuyến khích phát triển cá nhân.

Sau khi kết thúc thực tập có cơ hội trở thành nhân viên chính thức tại Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Công nghệ Proton

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin