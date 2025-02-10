Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN LIFETEX làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 1 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIFETEX
- Hà Nội: HH2 Bắc Hà, Nhân Chính, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Từ 1 Triệu
- Tham gia phát triển dự án lập trình phần mềm trên nền tảng Web.
- Tham gia vào các dự án phát triển phần mềm cho các khách hàng
- Lập trình giao diện cho nhiều ứng dụng trên nền tảng React Native + Redux mới nhất của Facebook và Material UI Design của Google.
- Phối hợp với đồng nghiệp trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Thực hiện nhiệm vụ do cấp trên phân công theo kế hoạch.
Với Mức Lương Từ 1 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIFETEX Thì Được Hưởng Những Gì
- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.
- Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
- Tham gia các hoạt động sự kiện của công ty tổ chức
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIFETEX
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
