Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP SHTB VIỆTNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP SHTB VIỆTNAM
- Hà Nội:
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Được tiếp xúc với các hồ sơ vụ việc tư vấn doanh nghiệp thực tế, được đào tạo, hướng dẫn xử lý công việc bài bản, đầy đủ quy trình từ thời điểm tiếp nhận vụ việc, giải quyết vụ việc, tư vấn khách hàng, xử lý công việc và bàn giao kết quả tư vấn cho khách hàng/đối tác.
- Được tiếp xúc trực tiếp với đối tác/khách hàng của Công ty trong quá trình thực tập.
- Được hướng dẫn chi tiết các kỹ năng tư vấn, thực hiện các thủ tục pháp lý doanh nghiệp và đầu tư.
- Tham gia các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ pháp lý.
- Kết thúc kỳ thực tập, Công ty sẽ xem xét, đánh giá năng lực để ký kết lên nhân viên chính thức.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có laptop cá nhân.
- Thái độ làm việc nghiêm túc, tích cực.
- Tinh thần ham học hỏi và chủ động trong công việc, nhanh nhẹn.
- Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP SHTB VIỆTNAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Chế độ theo quy định và lương thưởng theo chính sách của Công ty.
- Môi trường làm việc thân thiện, nhiều cơ hội học hỏi và phát triển.
- Được trả hoa hồng % theo vụ việc mà cá nhân đảm nhiệm, thực hiện.
- Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức trong thời gian thực tập.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP SHTB VIỆTNAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
