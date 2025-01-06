Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP SHTB VIỆTNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Được tiếp xúc với các hồ sơ vụ việc tư vấn doanh nghiệp thực tế, được đào tạo, hướng dẫn xử lý công việc bài bản, đầy đủ quy trình từ thời điểm tiếp nhận vụ việc, giải quyết vụ việc, tư vấn khách hàng, xử lý công việc và bàn giao kết quả tư vấn cho khách hàng/đối tác.

- Được tiếp xúc trực tiếp với đối tác/khách hàng của Công ty trong quá trình thực tập.

- Được hướng dẫn chi tiết các kỹ năng tư vấn, thực hiện các thủ tục pháp lý doanh nghiệp và đầu tư.

- Tham gia các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ pháp lý.

- Kết thúc kỳ thực tập, Công ty sẽ xem xét, đánh giá năng lực để ký kết lên nhân viên chính thức.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên năm cuối hoặc đã tốt nghiệp các trường Đại học khối ngành Luật.

- Có laptop cá nhân.

- Thái độ làm việc nghiêm túc, tích cực.

- Tinh thần ham học hỏi và chủ động trong công việc, nhanh nhẹn.

- Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP SHTB VIỆTNAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương và Phụ cấp thỏa thuận (tùy vào năng lực và kinh nghiệm làm việc (dao động từ 500.000 - 5.000.000)

- Chế độ theo quy định và lương thưởng theo chính sách của Công ty.

- Môi trường làm việc thân thiện, nhiều cơ hội học hỏi và phát triển.

- Được trả hoa hồng % theo vụ việc mà cá nhân đảm nhiệm, thực hiện.

- Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức trong thời gian thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP SHTB VIỆTNAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.