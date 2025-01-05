Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 157 Cầu Diễn, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Sử dụng các phần mềm thiết kế đồ họa 3D để dựng hình và tạo texture cho nhân vật, đồ vật
Chỉnh sửa và tối ưu hóa các mô hình 3D dựa trên phản hồi từ quản lý trực tiếp
Phối hợp với các thành viên trong đội ngũ phát triển để đảm bảo tính nhất quán và chất lượng của sản phẩm cuối cùng.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có khả năng dựng model / texture nhân vật, đồ vật cho game và phim hoạt hình với chất lượng cao
Thành thạo: Maya, Photoshop ( biết sử dụng substance painter hoặc zbursh là một lợi thế )
Chăm chỉ, cẩn thận, kiên trì
Chủ động, có tinh thần cầu tiến
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB Thì Được Hưởng Những Gì
- Học việc 2 - 4 tháng: phụ cấp 1tr5/tháng ( Nếu đạt kết quả tốt sẽ rút ngắn thời gian học việc dự kiến)
- Thử việc (1-2 tháng) : lương cứng 8tr + trợ cấp ăn trưa,gửi xe ; hưởng 85% lương cứng.
- Chính thức : 100% lương cứng + trợ cấp ăn trưa,gửi xe + thưởng doanh thu công ty + thưởng doanh thu team => Tổng thu nhập 10-15tr
- Sau khi lên chính thức, nếu làm được tròn 1 năm (kể từ thời điểm kí hợp đồng), sẽ được thưởng thêm học việc 4tr
Cơ hội lột xác chỉ trong 2-4 tháng đào tạo
Được hướng dẫn trực tiếp bởi đội ngũ giàu kinh nghiệm của công ty
Lộ trình đào tạo và phát triển rõ dàng trong 2-4 tháng
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động
Được trở thành nhân viên chính thức tại Enjohub
Tham gia khoá học đào tạo kĩ năng mềm định kì của công ty
Du lịch, teambuilding thường niên
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
