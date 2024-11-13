Tuyển Vận hành Thương mại điện tử Công ty Cổ phần Thời trang Việt Thắng làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 72 Lĩnh Nam, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Vận hành Thương mại điện tử Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

► Mô tả công việc:

Lập Kế hoạch bán hàng & Chương trình khuyến mại cho các gian hàng của công ty trên sàn TMĐT.

Trực tiếp làm việc với Kam sàn để theo dõi & tham gia các campaign của sàn TMĐT.

Quản lý các hạng mục chi phí vận hành, marketing của các gian hàng trên sàn TMĐT

Lên kế hoạch tham gia các phiên Megalive của KOLs để đạt mục tiêu tăng nhận diện thương hiệu, tăng trưởng doanh thu theo kế hoạch kinh doanh (nếu có)

Lên kế hoạch các chiến dịch tiếp thị liên kết cho các gian hàng trên sàn TMĐT theo tháng.

Theo dõi, phân tích, báo cáo và đề xuất các phương án tối ưu gian hàng, hình ảnh sản phẩm và hành trình khách hàng để thúc đẩy doanh thu sàn TMĐT (Tiktok, Shopee,...)

Trực tiếp triển khai và tối ưu các chiến dịch quảng cáo, doanh số chuyển đổi của các gian hàng trên sàn TMĐT (Tiktok, Shopee,...)

Liên tục cập nhật chính sách, thử nghiệm và trải nghiệm tính năng mới của sàn TMĐT để phát triển gian hàng của công ty trên sàn TMĐT

Thu thập, phân tích thông tin thị trường, thông tin về sản phẩm, thông tin về các chương trình trên các sàn TMĐT của đối thủ cạnh tranh để đưa ra phương án tối ưu cho gian hàng của công ty trên sàn TMĐT.

Báo cáo và theo dõi chỉ số vận hành, quảng cáo của các gian hàng trên sàn TMĐT hàng ngày

Các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

► Yêu cầu:

Yêu cầu:

Tốt nghiệp chuyên ngành CNTT/ TMĐT/Viễn thông/ Marketing hoặc các chuyên ngành khác có liên quan

Kinh nghiệm: 01 năm ở vị trí tương đương

Hiểu biết về vận hành sàn TMĐT (Tiktok, Shopee,...)

Tại Công ty Cổ phần Thời trang Việt Thắng Thì Được Hưởng Những Gì

► Quyền lợi:

Quyền lợi:

Thu nhập hấp dẫn 10 – 15tr (thỏa thuận theo năng lực).

Được thưởng các ngày lễ, tết, sinh nhật, lương tháng thứ 13, thưởng thâm niên, BHXH...

Hỗ trợ ăn trưa 30.000đ/ ca làm việc

Chế độ 12 ngày phép/năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thời trang Việt Thắng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin