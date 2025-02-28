Tuyển Trade Marketing CÔNG TY TNHH DƯỢC HUNMED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu

Mức lương 18 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 864a/36 Trần Hữu Trang, Phường 10, Quận Phú Nhuận, HCM, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Trade Marketing Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

Xây dựng kế hoạch tồng thể hoạt động của team trade ngắn hạn và dài hạn, hoạt động theo tháng, quý, năm ;

Kiểm soát ngân sách theo yêu cầu của cấp trên, phân bố hợp lý vào các hạng mục đầu tư hiệu quả;

Quản lý đội nhóm, đưa ra chỉ tiêu kpis, đào tạo phát triển đội nhóm ;

Nghiên cứu thị trường, phân tích số liệu tại điểm bán, kênh GT;

Tạo mối quan hệ với khách hàng B2B, phối hợp nhịp nhàng cùng ASM, SUP và TDV;

Xây dựng, phát triển thương hiệu, gia tăng nhận diện của brand NTD tại điểm bán, phối hợp tham mưu cùng Brand;

Công việc khác: khi có yêu cầu.

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng Dược chính quy; ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm Marketing

Có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng ăn nói, thuyết trình tốt;

Nhiệt tình, chăm chỉ, có tinh thần cầu tiến, nhanh nhẹn;

Kỹ năng làm việc độc lập & kỹ năng làm việc nhóm;

Khả năng phân tích và xử trí tình huống.

Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC HUNMED Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 18.000.000 - 25.000.000 VND ;

Làm việc trong môi trường năng động, văn hóa công ty thân thiện;

Được đào tạo đầy đủ các kỹ năng chuyên môn và kiến thức sản phẩm;

Được hưởng đầy đủ các chế độ, quyền lợi theo quy định của Pháp luật (Nghỉ lễ, Tết, tham gia BHYT, BHXH, BHTN);

Chế độ nghỉ mát, teambuilding theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC HUNMED

