Tuyển Trade Marketing Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ DQ Global làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 31 Hoàng Cầu, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Trade Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Hoạt động Trade Marketing: - Xây dựng chương trình và triển khai chương trình trưng bày hình ảnh, vật phẩm tiếp thị tại điểm bán: + Thiết lập ý tưởng, xây dựng và quản lý các chương trình trưng bày sản phẩm và trưng bày các vật phẩm tiếp thị tại điểm bán hiệu quả (POSM) nhằm tối đa hiệu quả sử dụng tài sản, vật dụng của công ty. + Kết hợp đội ngũ nhà hàng để thống kê và huấn luyện trưng bày và kiểm tra các POSM tại các nhà hàng; - Giám sát và đánh giá hiệu quả các hoạt động trưng bày. - Xây dựng chương trình khuyến mãi theo từng nhãn hàng, đối tượng khách hàng theo chiến lược của marketing & sale theo ngân sách được phân bổ. - Xây dựng dự báo doanh thu dựa vào nhu cầu thị trường, kế hoạch hỗ trợ bán hàng của Marketing & sale, mục tiêu doanh thu của công ty. Nghiên cứu thị trường, phát triển sản phẩm: - Nghiên cứu, khảo sát thị trường, đối thủ cạnh tranh theo mục tiêu, từ đó đề xuất các phương án xây dựng và phát triển hình ảnh thương hiệu. - Xây dựng, định hướng và phối hợp với Khối Ops hoặc/ và các bộ phận liên quan để đưa ra chiến lược. - Hoạch định chiến lược marketing ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, định vị thương hiệu, thông điệp truyền thông cho các Brand của Công ty. Quản trị Marketing: - Phân tích P&L, xây dựng, quản lý và theo dõi ngân sách Marketing cho các thương hiệu; Phân tích các yếu tố tăng trưởng của ngành hàng/nhãn hàng từ đó đưa ra các chiến lược phù hợp để gia tăng doanh số. - Kiểm soát thực hiện 4P: Price, product, place and promotions. Quản trị thương hiệu: - Xây dựng và quản lý hình ảnh thương hiệu trên mạng xã hội và các dự án truyền thông nâng cao hình ảnh, phù hợp tầm nhìn sứ mệnh của công ty theo định hướng Marketing toàn tập đoàn. - Phối hợp cùng bộ phận MKT Corp để triển khai các chương trình key windows, chương trình theo mùa, ra mắt các món mới, chương trình kích hoạt thương hiệu thúc đẩy sales. - Xây dựng, phân tích & tối ưu vận hành theo insight khách hàng nhằm tăng trải nghiệm của khách hàng Các công việc khác

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bắt buộc tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí Trưởng phòng Marketing,Trưởng phòng Tiếp thị Thương mại, Quản lý thương hiệu, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong ngành F&B, FMCG, Retail. Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Thương mại, Kinh tế đối ngoại. Có khả năng quản lý, tổ chức, làm việc dưới áp lực cao và đúng thời hạn Có khả năng nắm bắt xu thế phát triển của thị trường và người tiêu dùng. Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng đàm phán. Kỹ năng phân tích, lập kế hoạch chi tiết, triển khai thực hiện, kiểm tra theo dõi và đánh giá. Chủ động, sáng tạo, cầu tiến.

Tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ DQ Global Thì Được Hưởng Những Gì

Lương up to 30tr + thưởng KPI + ESOP (Tùy năng lực và kinh nghiệm); Ngân sách quảng cáo, xây dựng Branding lớn Quản lý 3 Brandings lớn thuộc tập đoàn KVI Group (DQ Global là công ty con của tập đoàn KVI Group, trong đó KVI Group là một doanh nghiệp bao gồm nhiều công ty thành viên với chuỗi các thương hiệu hoạt động trong ngành dịch vụ: ẩm thực, giải trí và lưu trú. Một số thương hiệu điển hình của KVI Group như: Bonchon Việt Nam, KOPee coffee, Foglian Coffee) Thưởng theo hiệu quả công việc và các dịp lễ tết; Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật; Chế độ nghỉ phép, nghỉ ốm đầy đủ theo luật lao động; Được trải nghiệm các Voucher ưu đãi dùng dịch vụ ăn uống, nghỉ dưỡng trong hệ sinh thái của hệ thống; Cơ hội học hỏi và phát triển trong môi trường chuyên nghiệp; Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng; Môi trường làm việc năng động, sáng tạo trong ngành nhà hàng/khách sạn; Cơ hội thăng tiến rõ ràng; Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ DQ Global

