Tuyển Trade Marketing CÔNG TY TNHH GROUPE ATLANTIC VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mô Tả Công Việc Trade Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Với tư cách là Chuyên viên Trade Marketing bạn sẽ…

Thiết kế và triển khai các kế hoạch tiếp thị thương mại để nâng cao khả năng hiển thị thương hiệu và thúc đẩy hiệu suất kênh.

Hợp tác với nhóm Kinh doanh để điều chỉnh các sáng kiến tiếp thị thương mại với mục tiêu bán hàng và cung cấp các công cụ và hỗ trợ tiếp thị có liên quan.

Quản lý và triển khai các tài liệu POS, chương trình khuyến mãi trong cửa hàng và các chiến dịch để thúc đẩy chuyển đổi.

Phân tích hành vi của người tiêu dùng, hoạt động của đối thủ cạnh tranh và xu hướng thương mại để tối ưu hóa các chiến lược.

Lên kế hoạch và thực hiện các hội chợ thương mại, hội nghị đại lý và các buổi đào tạo sản phẩm.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bạn thích hợp nếu…

Bạn có bằng Cử nhân về Marketing, Quản trị Kinh doanh hoặc các lĩnh vực liên quan.

Bạn đã có kinh nghiệm trong tiếp thị thương mại, lý tưởng nhất là trong lĩnh vực HVAC, điện tử hoặc hàng tiêu dùng.

Bạn có kỹ năng quản lý dự án và bạn thông thạo với các công cụ tiếp thị thương mại.

Bạn biết về lĩnh vực bán lẻ và phân phối.

Giao tiếp tiếng Anh tốt

Tại CÔNG TY TNHH GROUPE ATLANTIC VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lợi ích dành cho bạn là gì?

Tham gia vào một nơi làm việc hợp tác, phát triển.

Tham gia vào các hoạt động nâng cao nhận thức về thương hiệu của chúng tôi tại Việt Nam.

Tận hưởng các lợi ích của một công ty toàn cầu và địa phương (ra mắt sản phẩm thường xuyên, tăng lương hàng năm, khám sức khỏe hàng năm, phụ cấp sinh nhật, tiệc tất niên…)

Lương cơ bản 13 tháng, tiền thưởng được trả hàng năm.

Được hưởng chế độ đóng bảo hiểm xã hội full lương, tham gia bảo hiểm của chi nhánh địa phương.

Nghỉ phép 12 ngày trong năm. Được cấp thêm 1 ngày nghỉ phép cho mỗi 5 năm làm việc tại công ty.

Cơ sở vật chất tốt ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh.

Đồng phục, máy tính xách tay….

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GROUPE ATLANTIC VIETNAM

