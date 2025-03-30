Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 4T PHARMA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Tư vấn, chăm sóc khách hàng cũ và phát triển khách hàng mới tại các phòng khám Da liễu, thẩm mỹ, sản phụ khoa, nha khoa, bệnh viện, nhà thuốc, ... tại địa bàn được giao.

Xây dựng mối quan hệ với các bác sĩ tiềm năng, phát triển hệ thống bán hàng ở các clinic, spa, bệnh viện, nhà thuốc. Đưa hàng vào các phòng khám và bệnh viện được phân công, thúc đẩy doanh số theo kế hoạch được giao.

Thu thập phản hồi khách hàng và thông tin thị trường.

Thực hiện các báo cáo định kỳ theo quy định của bộ phận. Lập và thực hiện kế hoạch bán hàng.

Tham gia các hoạt động marketing quảng bá thương hiệu. Tham dự các hội nghị da liễu toàn quốc, workshop giới thiệu sản phẩm với các bác sĩ chuyên khoa tại phòng khám, bệnh viện.

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại Học chuyên ngành lĩnh vực Y – Dược, Kinh tế, ...

Hoạt bát, sức khỏe tốt, chịu khó, thật thà, trung thực.

Khả năng trao đổi khách hàng, giao tiếp, truyền đạt, tư vấn tốt.

Có kiến thức về địa bàn, khách hàng và sản phẩm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 4T PHARMA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khởi điểm từ 10-20tr/tháng.

Được đào tạo về kiến thức sản phẩm, hỗ trợ phát triển khách hàng.

Lương tháng 13, thưởng, du lịch hằng năm.

Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.

Đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định.

