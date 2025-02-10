Tuyển Trình dược viên Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Medbolide làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 600 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trình dược viên Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Medbolide
- Hồ Chí Minh: 968 Đường 3/2, phường 15, Quận 11, Thành phố Sóc Trăng
Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương 500 - 600 USD
* Nhiệm vụ:
- Trình dược, giới thiệu các thuốc đặc trị của Công ty tới các Bác sĩ, Dược sĩ tại Bệnh viện, Nhà thuốc, phòng khám, tại khu vực được giao.
- Cung cấp các thông tin khoa học về thuốc tới Y Bác sĩ.
- Xây dựng mối quan hệ và hình ảnh Công ty tới Y Bác sĩ.
- Lên kế hoạch phủ địa bàn và tăng doanh số.
- Lập báo cáo công việc, phân tích thị trường và đưa ra các giải pháp bán hàng.
*Trách nhiệm:
- Đảm bảo doanh số tại khu vực phụ trách.
- Xây dựng và chăm sóc các mối quan hệ với đội ngủ Y Bác sĩ tại các địa bàn được giao.
* Quyền lợi:
- Thu nhập (tốt) = Lương + Thưởng theo doanh số.
- Du lịch trong nước ít nhất một lần trong năm.
- Chế độ bảo hiểm theo Luật lao động.
- Tạo điều kiện cho nhân viên có thể học hỏi và phát triển triệt để các khả năng của bản thân qua các khoá huấn luyện của Công ty.
- Xem xét nhu cầu của Công ty và khả năng của nhân viên để hỗ trợ các khoá học ngắn hạn hoặc
dài hạn cho nhân viên.
Với Mức Lương 500 - 600 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Medbolide Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Medbolide
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
