Tuyển Trình dược viên Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Medbolide làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 600 USD

* Nhiệm vụ:

- Trình dược, giới thiệu các thuốc đặc trị của Công ty tới các Bác sĩ, Dược sĩ tại Bệnh viện, Nhà thuốc, phòng khám, tại khu vực được giao.

- Cung cấp các thông tin khoa học về thuốc tới Y Bác sĩ.

- Xây dựng mối quan hệ và hình ảnh Công ty tới Y Bác sĩ.

- Lên kế hoạch phủ địa bàn và tăng doanh số.

- Lập báo cáo công việc, phân tích thị trường và đưa ra các giải pháp bán hàng.

*Trách nhiệm:

- Đảm bảo doanh số tại khu vực phụ trách.

- Xây dựng và chăm sóc các mối quan hệ với đội ngủ Y Bác sĩ tại các địa bàn được giao.

* Quyền lợi:

- Thu nhập (tốt) = Lương + Thưởng theo doanh số.

- Du lịch trong nước ít nhất một lần trong năm.

- Chế độ bảo hiểm theo Luật lao động.

- Tạo điều kiện cho nhân viên có thể học hỏi và phát triển triệt để các khả năng của bản thân qua các khoá huấn luyện của Công ty.

- Xem xét nhu cầu của Công ty và khả năng của nhân viên để hỗ trợ các khoá học ngắn hạn hoặc

dài hạn cho nhân viên.