Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH NHẤT NHẤT làm việc tại Long An thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm

Địa điểm làm việc - Long An: Tham gia đầy đủ theo quy định của nhà nước. - Thưởng lễ Tết, tháng lương thứ 13 theo quy định của nhà nước - Được đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn - Môi trường chuyên nghiệp và có cơ hội thăng tiến. - Du lịch, nghỉ mát hằng năm theo công ty. - Thưởng LỄ, TẾT hằng năm theo quy định của Công ty. - Mức lương (15.000.000 - 25.000.000) theo năng lực, Thành phố Tân An

Mô Tả Công Việc

- Hoàn thành chỉ tiêu doanh số và KPIs hàng tháng

- Đi bán hàng đúng địa bàn đã được phân công. Thực hiện đúng và đủ các bước bán hàng theo quy trình bán hàng trên hệ thống

- Bán đúng giá công ty quy định

- Mở rộng khách hàng theo danh mục trong địa bàn.

- Cung cấp đúng và đủ thông tin về đối thủ cạnh tranh cho cấp quản lý.

- Quản lý và nắm được thông tin khách hàng thuộc phạm vi phụ trách

- Cung cấp đúng và đủ thông tin về tồn kho, các phản hồi cuả khách hàng về sản phẩm công ty.

- Triển khai đầy đủ và đúng các chương trình hỗ trợ bán hàng của công ty đên khách hàng (tặng hàng, CT tích lũy…)

- Chịu trách nhiệm chăm sóc, bán hàng cho các khách hàng thuộc khu vực phụ trách

- Thực hiện các báo cáo theo tuần/ tháng/ quý/ năm theo form mẫu & các báo cáo phát sinh khác theo yêu cầu của QL

- Địa bàn phụ trách: Đức Hòa, Bến Lức, Đức Huệ, 1/3 Tân An

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp TC trở lên các chuyên ngành có liên quan, hoặc đã có kinh nghiệm làm TDV

- Có kinh nghiệm từ 1 - 2 năm vị trí TDV kênh OTC hoặc NV bán hàng ngành hàng tiêu dùng nhanh.

- Am hiểu, thông thạo địa bàn tuyển dụng.

- Năng động, chịu khó, sẵn sàng đi công tác xa.

- Có khả năng làm việc độc lập, xử lý tình huống linh hoạt.

Quyền Lợi

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 - 25 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển

