Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH NHẤT NHẤT làm việc tại Long An thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH NHẤT NHẤT
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/04/2025
Trình dược viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trình dược viên Tại CÔNG TY TNHH NHẤT NHẤT

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Long An: Tham gia đầy đủ theo quy định của nhà nước.

- Thưởng lễ Tết, tháng lương thứ 13 theo quy định của nhà nước

- Được đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn

- Môi trường chuyên nghiệp và có cơ hội thăng tiến.

- Du lịch, nghỉ mát hằng năm theo công ty.

- Thưởng LỄ, TẾT hằng năm theo quy định của Công ty.

- Mức lương (15.000.000

- 25.000.000) theo năng lực, Thành phố Tân An

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

- Hoàn thành chỉ tiêu doanh số và KPIs hàng tháng
- Đi bán hàng đúng địa bàn đã được phân công. Thực hiện đúng và đủ các bước bán hàng theo quy trình bán hàng trên hệ thống
- Bán đúng giá công ty quy định
- Mở rộng khách hàng theo danh mục trong địa bàn.
- Cung cấp đúng và đủ thông tin về đối thủ cạnh tranh cho cấp quản lý.
- Quản lý và nắm được thông tin khách hàng thuộc phạm vi phụ trách
- Cung cấp đúng và đủ thông tin về tồn kho, các phản hồi cuả khách hàng về sản phẩm công ty.
- Triển khai đầy đủ và đúng các chương trình hỗ trợ bán hàng của công ty đên khách hàng (tặng hàng, CT tích lũy…)
- Chịu trách nhiệm chăm sóc, bán hàng cho các khách hàng thuộc khu vực phụ trách
- Thực hiện các báo cáo theo tuần/ tháng/ quý/ năm theo form mẫu & các báo cáo phát sinh khác theo yêu cầu của QL
- Địa bàn phụ trách: Đức Hòa, Bến Lức, Đức Huệ, 1/3 Tân An

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp TC trở lên các chuyên ngành có liên quan, hoặc đã có kinh nghiệm làm TDV
- Có kinh nghiệm từ 1 - 2 năm vị trí TDV kênh OTC hoặc NV bán hàng ngành hàng tiêu dùng nhanh.
- Am hiểu, thông thạo địa bàn tuyển dụng.
- Năng động, chịu khó, sẵn sàng đi công tác xa.
- Có khả năng làm việc độc lập, xử lý tình huống linh hoạt.

Tại CÔNG TY TNHH NHẤT NHẤT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 - 25 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NHẤT NHẤT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 272 Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội

