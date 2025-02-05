Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BOTANIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

QL khu vực Đông Bắc: số lượng 2

- Khu vực (Hải Phòng, Thái Bình, Hưng Yên, Hoà Bình, Hà Nam).

- Khu vực (Thanh Hoá, Ninh Bình, Nam Định, Bắc Giang, Lạng Sơn)

- Xây dựng kế hoạch phát triển kinh doanh trên địa bàn phụ trách.

- Xây dựng và phân bổ các chỉ tiêu doanh số cho nhân viên trong địa bàn

- Hỗ trợ và giám sát nhân viên trên địa bàn thực hiện tốt công việc và các quy định của công ty, đảm bảo chỉ tiêu doanh số.

- Quản lý mối quan hệ của trình dược viên với khách hàng

- Đề xuất chiến lược kinh doanh, chính sách bán hàng, chăm sóc khách hàng tại khu vực