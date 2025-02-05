Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BOTANIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BOTANIA
Ngày đăng tuyển: 05/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BOTANIA

Trình dược viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trình dược viên Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BOTANIA

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 169 Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

QL khu vực Đông Bắc: số lượng 2
- Khu vực (Hải Phòng, Thái Bình, Hưng Yên, Hoà Bình, Hà Nam).
- Khu vực (Thanh Hoá, Ninh Bình, Nam Định, Bắc Giang, Lạng Sơn)
- Xây dựng kế hoạch phát triển kinh doanh trên địa bàn phụ trách.
- Xây dựng và phân bổ các chỉ tiêu doanh số cho nhân viên trong địa bàn
- Hỗ trợ và giám sát nhân viên trên địa bàn thực hiện tốt công việc và các quy định của công ty, đảm bảo chỉ tiêu doanh số.
- Quản lý mối quan hệ của trình dược viên với khách hàng
- Đề xuất chiến lược kinh doanh, chính sách bán hàng, chăm sóc khách hàng tại khu vực

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

YÊU CẦU
- Giới tính: Nam
- Trình độ: Trung cấp trở lên
- Nhiệt tình, chăm chỉ, trung thực
- Giao tiếp tốt, tự tin, năng động

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BOTANIA Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BOTANIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BOTANIA

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BOTANIA

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 169 Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

