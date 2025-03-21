Tuyển Trình dược viên Công ty TNHH Dược Khoa Xanh làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển Trình dược viên Công ty TNHH Dược Khoa Xanh làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Công ty TNHH Dược Khoa Xanh
Ngày đăng tuyển: 21/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/04/2025
Công ty TNHH Dược Khoa Xanh

Trình dược viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trình dược viên Tại Công ty TNHH Dược Khoa Xanh

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: BT06

- 52 Lĩnh Nam, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Hoàn thành chỉ tiêu doanh số, doanh thu được giao.
Lên kế hoạch và thực hiện kế hoạch công việc (tự lập hoặc được giao) để đảm bảo mục tiêu doanh số, công nợ.
Phân bổ doanh số theo khách hàng, sản phẩm, theo tháng/quý/năm để xây dựng kế hoạch thực hiện cho phù hợp.
Tìm hiểu, nghiên cứu về các sản phẩm của công ty để giới thiệu, tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng.
Đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá cả, hợp đồng, tiến hành chốt đơn và hỗ trợ khách hàng ký hợp đồng theo chính sách bán hàng của công ty.
Chăm sóc khách hàng sau khi bán hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại.
Tìm kiến nguồn khách hàng mới, có nhu cầu xây dựng data, mở rộng phát triển quan hệ.
Tiếp nhận và xử lý các khiếu nại của khách hàng theo quy định của Quy trình tiếp nhận và xử lý khiếu nại.
Thực hiện khảo sát, thu thập thông tin thị trường theo biểu mẫu quy định.
Đề xuất sản phẩm mới, chương trình, chính sách bán hàng phù hợp với kênh hoặc đối tượng khách hàng.
Triển khai bán hàng sản phẩm mới.
Báo cáo các công việc theo từng đơn vị/tuần/tháng/quý/năm.
Báo cáo các thông tin về khách hàng, thị trường, đối thủ cạnh tranh,….

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty TNHH Dược Khoa Xanh Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dược Khoa Xanh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Dược Khoa Xanh

Công ty TNHH Dược Khoa Xanh

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: BT06 - 52 Lĩnh Nam, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

