Tuyển Trình dược viên Công ty TNHH Dược Khoa Xanh làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Hoàn thành chỉ tiêu doanh số, doanh thu được giao.

Lên kế hoạch và thực hiện kế hoạch công việc (tự lập hoặc được giao) để đảm bảo mục tiêu doanh số, công nợ.

Phân bổ doanh số theo khách hàng, sản phẩm, theo tháng/quý/năm để xây dựng kế hoạch thực hiện cho phù hợp.

Tìm hiểu, nghiên cứu về các sản phẩm của công ty để giới thiệu, tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng.

Đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá cả, hợp đồng, tiến hành chốt đơn và hỗ trợ khách hàng ký hợp đồng theo chính sách bán hàng của công ty.

Chăm sóc khách hàng sau khi bán hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại.

Tìm kiến nguồn khách hàng mới, có nhu cầu xây dựng data, mở rộng phát triển quan hệ.

Tiếp nhận và xử lý các khiếu nại của khách hàng theo quy định của Quy trình tiếp nhận và xử lý khiếu nại.

Thực hiện khảo sát, thu thập thông tin thị trường theo biểu mẫu quy định.

Đề xuất sản phẩm mới, chương trình, chính sách bán hàng phù hợp với kênh hoặc đối tượng khách hàng.

Triển khai bán hàng sản phẩm mới.

Báo cáo các công việc theo từng đơn vị/tuần/tháng/quý/năm.

Báo cáo các thông tin về khách hàng, thị trường, đối thủ cạnh tranh,….