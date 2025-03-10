Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG TÍN làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trình dược viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG TÍN
Mức lương
7 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Toàn khu vực,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương 7 - 20 Triệu
- Đi thị trường, giới thiệu sản phẩm cho các nhà thuốc
- Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại, đồng thời phát triển khách hàng mới
-Có quản lý hỗ trợ bán hàng
- Không yêu cầu kinh nghiệm
- Thực hiện báo cáo bán hàng định kỳ và các công việc khác theo yêu cầu của quản lý
Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục khách hàng tốt
- Có tinh thần học hỏi, chủ động, năng động và sáng tạo trong công việc
- Sẵn sàng di chuyển
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG TÍN Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập khi đạt 100% KPI: 7 triệu VND - 20 triệu VND
- Lương cứng: Trên 7 triệu VND
- Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG TÍN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
