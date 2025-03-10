Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ CHÂU AN PHÚ làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ CHÂU AN PHÚ
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ CHÂU AN PHÚ

Trình dược viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trình dược viên Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ CHÂU AN PHÚ

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- PHường Vĩnh Tuy,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Giới thiệu và tư vấn sản phẩm dược phẩm, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm nhập khẩu đến các nhà thuốc, bệnh viện, cơ sở y tế.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng, theo dõi tình hình tiêu thụ sản phẩm và phản hồi của khách hàng.
Tư vấn, hỗ trợ khách hàng trong việc lựa chọn và sử dụng sản phẩm phù hợp.
Phát triển và mở rộng mạng lưới khách hàng mới, đồng thời giữ vững mối quan hệ với khách hàng hiện tại.
Tham gia vào các chiến lược bán hàng, phối hợp với bộ phận marketing để quảng bá sản phẩm.
Báo cáo doanh số, theo dõi thị trường và cập nhật thông tin về sản phẩm, đối thủ cạnh tranh.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Dược (cao đẳng, đại học) hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm trình dược viên hoặc các vị trí tương tự trong ngành dược phẩm.
Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và thuyết phục tốt.
Kỹ năng xây dựng và duy trì mối quan hệ khách hàng.
Hiểu biết về thị trường dược phẩm, thực phẩm chức năng và mỹ phẩm.
Trung thực, nhanh nhẹn, khả năng làm việc độc lập và có trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ CHÂU AN PHÚ Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, cạnh tranh và thưởng theo doanh số.
Được đào tạo chuyên sâu về sản phẩm và các kỹ năng cần thiết.
Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao.
Hỗ trợ công tác phí khi đi công tác và các chế độ phúc lợi khác của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ CHÂU AN PHÚ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ CHÂU AN PHÚ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ CHÂU AN PHÚ

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: so 34/34 /238 phố Vĩnh Tuy - PHường Vĩnh Tuy - quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

