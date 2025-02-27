Tuyển Trình dược viên Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Bách Niên làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương Thỏa thuận

- Chăm sóc khách hàng, duy trì các mối quan hệ đã có, phát triển khách hàng mới.

- Thường xuyên lưu trữ thông tin về các đơn hàng, lượng mua hàng, địa chỉ liên hệ của khách hàng để sử dụng khi cần thiết, phát triển danh sách khách hàng trong địa bàn được giao.

- Tham dự các cuộc họp công ty, cập nhật thông sản phẩm mới, các buổi đào tạo kỹ năng bán hàng.

- Đảm bảo doanh số như đã cam kết với Công ty, chịu trách nhiệm về doanh số trên địa bàn được giao.

- Đi thị trường theo địa bàn được giao phó.

- Theo dõi hoạt động của đối thủ cạnh tranh và các sản phẩm của đối thủ cạnh tranh.

- Báo cáo tình hình thị trường thường xuyên cho cấp trên, lên kế hoạch làm việc hàng tuần.

- Thực hiện các công việc khác liên quan theo yêu cầu của công ty.

Nơi làm việc: Tp. Hà Nội

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm: Trên 06 tháng kinh nghiệm ở vị trí tương tự trong một Công ty dược phẩm.

- Có tinh thần trách nhiệm với công việc được giao.

- Kỹ năng Chăm sóc khách hàng, kỹ năng thuyết trình, đàm phán, thương lượng.

- Yêu cầu độ tuổi: 22-40 tuổi

- Kỹ năng làm việc theo nhóm, khả năng thích ứng linh hoạt.

- Ăn nói lưu loát.

- Có tinh thần cầu tiến, trung thực, kiên nhẫn.

- Bằng cấp: Trung cấp Dược trở lên hoặc chính quy Đại học Kinh Tế.

Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Bách Niên Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương : thoả thuận

- Cơ hội thăng tiến theo năng lực cá nhân.

- Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp.

- Lương thưởng cạnh tranh, thỏa đáng năng lực làm việc.

- Hưởng đầy đủ chế độ, quyền lợi theo quy định nhà nước, tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

- Du lịch hàng năm tùy theo tình hình lợi nhuận của Công ty.

