Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH Y DƯỢC ĐẠI PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

- Phụ trách phát triển kênh OTC

- Giới thiệu và bán sản phẩm, chịu trách nhiệm doanh số bán hàng theo kế hoạch, chăm sóc, duy trì và phát triển khách hàng trong địa bàn được giao.

- Xây dựng kế hoạch bán hàng/từng khách hàng theo từng Năm/quý/tháng/ngày.

- Thực hiện công tác bán hàng theo đúng kế hoạch xây dựng.

- Báo cáo doanh số hàng ngày. Theo dõi ngày nợ của khách hàng/ từng hóa đơn.

- Định kỳ sẽ đối chiếu công nợ.

- Hỗ trợ nhân viên thu tiền thực hiện thu hồi công nợ.

- Mở rộng địa bàn trên thị trường phụ trách.

- Phát triển mối quan hệ với khách hàng.

- Duy trì khách hàng cũ.

- Phát triển khách hàng mới.

-Không cần bằng đại học, có kinh nghiệm trong làm việc tại vị trí tương đương từ 3-6 tháng trở lên, có kiến thức dược phẩm là một lợi thế.

- Tuổi đời không quá 40 tuổi

- Vui vẻ, hoạt bát, giao tiếp tốt, yêu thích công việc bán hàng.

-Có tinh thần và trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY TNHH Y DƯỢC ĐẠI PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến trong công việc.

Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT theo Luật lao động hiện hành.

Được học hỏi thêm nhiều kiến thức và kinh nghiệm trong môi trường Cty Dược theo tiêu chuẩn hàng đầu EU – GMP.

Được tham gia các lớp đào tạo về kiến thức sản phẩm, kỹ năng bán hàng chuyên biệt tại công ty và bên ngoài.

Cơ hội tham gia nhiều hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, giải trí...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH Y DƯỢC ĐẠI PHÁT

