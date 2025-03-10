Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN MINH PHƯƠNG PHARMA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Trình dược viên

Giới thiệu sản phẩm của Công ty đến các nhà thuốc thuộc địa bàn được phân công

Triển khai các hoạt động bán hàng, chương trình, chính sách khuyến mãi/ chiết khấu từ công ty đến khách hàng

Lên kế hoạch và thực hiện các hoạt động bán hàng, lên đơn hàng, đặt hoạt động trưng bày

Duy trì, chăm sóc, phát triển và mở rộng các mối quan hệ khách hàng.

Thực hiện báo cáo theo yêu cầu.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng/Đại học

Kinh nghiệm: từ 1 năm trở lên ở vị trí bán hàng kênh OTC/ chăm sóc sức khỏe/ thực phẩm chức năng/ dược mỹ phẩm...

Chịu khó, chăm chỉ đi thị trường

Giao tiếp hoạt bát, thái độ tốt, nhiệt tình

Năng động, cầu tiến, khéo léo trong giao tiếp, giải quyết vấn đề.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MINH PHƯƠNG PHARMA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương vị trí cơ bản tới 15.000.000đ nếu đạt KPI + Thưởng cao theo doanh số bán hàng thực tế

Tổng thu nhập không giới hạn (Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn)

Cơ hội thăng tiến ở các cấp quản lý cao hơn.

Có cơ hội thể hiện năng lực bản thân, phát triển trình độ chuyên môn.

Hưởng các chính sách phúc lợi theo công ty

Được công ty đào tạo kỹ năng chuyên môn và nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MINH PHƯƠNG PHARMA

