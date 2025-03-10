Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN MINH PHƯƠNG PHARMA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trình dược viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MINH PHƯƠNG PHARMA
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương Thỏa thuận
Giới thiệu sản phẩm của Công ty đến các nhà thuốc thuộc địa bàn được phân công
Triển khai các hoạt động bán hàng, chương trình, chính sách khuyến mãi/ chiết khấu từ công ty đến khách hàng
Lên kế hoạch và thực hiện các hoạt động bán hàng, lên đơn hàng, đặt hoạt động trưng bày
Duy trì, chăm sóc, phát triển và mở rộng các mối quan hệ khách hàng.
Thực hiện báo cáo theo yêu cầu.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng/Đại học
Kinh nghiệm: từ 1 năm trở lên ở vị trí bán hàng kênh OTC/ chăm sóc sức khỏe/ thực phẩm chức năng/ dược mỹ phẩm...
Chịu khó, chăm chỉ đi thị trường
Giao tiếp hoạt bát, thái độ tốt, nhiệt tình
Năng động, cầu tiến, khéo léo trong giao tiếp, giải quyết vấn đề.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MINH PHƯƠNG PHARMA Thì Được Hưởng Những Gì
Lương vị trí cơ bản tới 15.000.000đ nếu đạt KPI + Thưởng cao theo doanh số bán hàng thực tế
Tổng thu nhập không giới hạn (Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn)
Cơ hội thăng tiến ở các cấp quản lý cao hơn.
Có cơ hội thể hiện năng lực bản thân, phát triển trình độ chuyên môn.
Hưởng các chính sách phúc lợi theo công ty
Được công ty đào tạo kỹ năng chuyên môn và nghiệp vụ thường xuyên.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MINH PHƯƠNG PHARMA
