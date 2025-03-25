Tuyển Trình dược viên Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Thiết Bị Y Tế Hà Nội - Hapharco làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

- Làm báo cáo bán hàng, báo cáo thầu, các báo cáo khác định kỳ hoặc đột xuất theo yêu Chịu trách nhiệm trực tiếp bán hàng (mua hồ sơ thầu, làm hồ sơ thầu, thương thảo, làm hợp đồng trình ký, làm đơn hàng, theo dõi việc giao hàng …) tại các bệnh viện theo bảng phân công địa bàn của phòng.

- Giữ mối liên hệ chặt chẽ với khách hàng trên địa bàn được phân công trước, trong và sau khi đấu thầu. Tiếp cận, tìm hiểu và tổng hợp thông tin ( loại sản phẩm, số lượng, giá cả, đối thủ cạnh tranh…)

- Giải quyết khiếu nại thắc mắc của khách hàng.

- Phối hợp với Phòng kế toán theo dõi và thu hồi công nợ của khách hàng.

- Đạt và vượt doanh số được giao trên địa bàn được phân công.

- Chịu trách nhiệm cá nhân về tỉ lệ trúng thầu và các đơn hàng giao cho bệnh viện.

- Lưu giữ hồ sơ bán hàng với khách hàng.

- Thực hiện các công việc theo yêu cầu của Trưởng phòng tại từng thời điểm.