Tuyển Trình dược viên Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Thiết Bị Y Tế Hà Nội - Hapharco làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Thiết Bị Y Tế Hà Nội - Hapharco
Ngày đăng tuyển: 25/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/04/2025
Trình dược viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trình dược viên Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Thiết Bị Y Tế Hà Nội - Hapharco

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 02 Hàng Bài, P. Tràng Tiền, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Trình dược viên

- Làm báo cáo bán hàng, báo cáo thầu, các báo cáo khác định kỳ hoặc đột xuất theo yêu Chịu trách nhiệm trực tiếp bán hàng (mua hồ sơ thầu, làm hồ sơ thầu, thương thảo, làm hợp đồng trình ký, làm đơn hàng, theo dõi việc giao hàng …) tại các bệnh viện theo bảng phân công địa bàn của phòng.
- Giữ mối liên hệ chặt chẽ với khách hàng trên địa bàn được phân công trước, trong và sau khi đấu thầu. Tiếp cận, tìm hiểu và tổng hợp thông tin ( loại sản phẩm, số lượng, giá cả, đối thủ cạnh tranh…)
- Giải quyết khiếu nại thắc mắc của khách hàng.
- Phối hợp với Phòng kế toán theo dõi và thu hồi công nợ của khách hàng.
- Đạt và vượt doanh số được giao trên địa bàn được phân công.
- Chịu trách nhiệm cá nhân về tỉ lệ trúng thầu và các đơn hàng giao cho bệnh viện.
- Lưu giữ hồ sơ bán hàng với khách hàng.
- Thực hiện các công việc theo yêu cầu của Trưởng phòng tại từng thời điểm.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Dược sỹ đại học
- Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.
- Sử dụng tốt tin học văn phòng
-Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Dược phẩm.

Quyền Lợi

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Thiết Bị Y Tế Hà Nội - Hapharco

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Thiết Bị Y Tế Hà Nội - Hapharco

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 02 Hàng Bài, P. Tràng Tiền, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

