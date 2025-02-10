Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA - chi nhánh miền trung làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA - chi nhánh miền trung làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA - chi nhánh miền trung
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA - chi nhánh miền trung

Trình dược viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trình dược viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA - chi nhánh miền trung

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Quảng Nam: Bảo hiểm xã hội Du lịch hàng năm Khám sức khỏe định kỳ Thưởng hiệu quả công việc Thưởng theo thâm niên

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Mô tả công việc:
Giới thiệu sản phẩm của công ty tới các nhà thuốc, phòng khám, phòng mạch trên địa bàn phụ trách.
Thường xuyên cập nhật thông tin sản phẩm, nghiên cứu nhu cầu khách hàng và xu hướng thị trường.
Lập và thực hiện kế hoạch bán hàng chi tiết nhằm đạt chỉ tiêu phân bổ.
Xây dựng mối quan hệ với khách hàng trên địa bàn phụ trách.
Xây dựng hình ảnh công ty đến với các khách hàng.
Truyền thông về thông tin sản phẩm đến khách hàng một cách trung thực.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu:
Có khả năng giao tiếp.
Kỹ năng bán hàng, tương tác và chăm sóc khách hàng tốt.
Thái độ trung thực, nhiệt tình và hòa đồng.
Kinh nghiệm làm việc trên dưới 1 năm
Độ tuổi: 25 - 35
Giới tính: Nam

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA - chi nhánh miền trung Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA - chi nhánh miền trung

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA - chi nhánh miền trung

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA - chi nhánh miền trung

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 410-412 Kinh Dương Vương, Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

