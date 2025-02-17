Tuyển Trình dược viên Công Ty Cổ Phần Genki Fami Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Genki Fami Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 17/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
Trình dược viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trình dược viên Tại Công Ty Cổ Phần Genki Fami Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
9 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lương vị trí cơ bản 10.000.000đ nếu đạt KPI + Lương KPI + Thưởng hiệu suất KPI theo doanh thu. Tổng thu nhập có thể lên đến 30.000.000đ hoặc không giới hạn (Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn) Cơ hội thăng tiến ở các cấp quản lý cao hơn. Có cơ hội thể hiện năng lực bản thân, phát triển trình độ chuyên môn. Hưởng các chế độ BHYT/ BHXH/ BHTN sau khi hết thời gian thử việc, chế độ nghỉ ngơi, lễ, Tết, du lịch theo quy định của nhà nước và nội bộ của công ty., Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Triển khai xây dựng và phát triển kênh OTC, nhà thuốc, siêu thị, cửa hàng bán lẻ... theo phạm vi khu vực được giao.
Thực hiện các phần việc chăm sóc khách hàng và dịch vụ sau bán hàng.
Lập báo cáo công việc theo quy định của công ty.
Chi tiết sẽ được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng/Đại học
Kinh nghiệm: từ 2 năm trở lên ở vị trí bán hàng kênh OTC hoặc chăm sóc sức khỏe
Khả năng trình bày, giao tiếp, đàm phán và thương lượng tốt.
Có khả năng làm việc dưới áp lực và di chuyển thường xuyên.
Kỹ năng làm việc độc lập / nhóm tốt.
Trung thực, nhiệt huyết, năng động, có động lực và tinh thần trách nhiệm.

Tại Công Ty Cổ Phần Genki Fami Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Genki Fami Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Genki Fami Việt Nam

Công Ty Cổ Phần Genki Fami Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 107 ngõ 192 Lê Trọng Tấn, tổ 1, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

