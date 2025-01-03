Tuyển Trình dược viên Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Fremed làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 25 Triệu

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Fremed
Ngày đăng tuyển: 03/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/02/2025
Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Fremed

Trình dược viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trình dược viên Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Fremed

Mức lương
10 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng:

- Toàn khu vực,Đà Nẵng

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

Thực hiện việc giới thiệu sản phẩm của Công ty đến Khách hàng là các nhà thuốc, quầy thuốc; chăm sóc khách hàng cũ, phát triển khách hàng mới và xây dựng nguồn khách hàng tiềm năng.
Bán hàng cho khách hàng theo quy định/chính sách bán hàng của Công ty.
Hoàn thành doanh số chỉ tiêu tháng và số lượng đơn hàng hằng ngày.
Thông báo kịp thời và chính xác các chính sách của Công ty cho khách hàng.
Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo đầy đủ về kiến thức sản phẩm và kỹ năng làm việc.
Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6 (từ 08:00 đến 17:00) Và Sáng Thứ Bảy 08:00 - 12:00

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ sức khỏe tốt, độ tuổi từ 18 - 45 tuổi.
Trình độ học vấn từ THPT trở lên (ưu tiên có chuyên môn Dược).
Ưu tiên có kinh nghiệm 01 năm ở vị trí tương đương hoặc kinh nghiệm sale các thị trường liên quan.
Chịu khó, kiên trì, khả năng chịu được áp lực công việc cao.
Vui vẻ, nhiệt tình, thân thiện, năng động, cầu tiến.
Khéo léo trong giao tiếp, thiết lập quan hệ với khách hàng, chủ động giải quyết vấn đề phát sinh.

Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Fremed Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thời gian: 6.000.000-7.000.000 + Thưởng KPI: 3.000.000 - 6.500.000 + Thưởng độ phủ khách hàng + Thưởng doanh thu Tháng, Quý, Năm; Lương tháng 13;
Thưởng Nhân viên Xuất sắc theo chính sách hấp dẫn của công ty.
Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
Được hưởng đầy đủ các ngày nghỉ Lễ Tết, ngày phép hưởng lương theo quy định.
Được đào tạo kĩ lưỡng về kiến thức sản phẩm và kỹ năng làm việc.
Được cung cấp đầy đủ công cụ, dụng cụ hỗ trợ công việc.
Môi trường làm việc năng động, nhiều cơ hội học hỏi, phát triển và thắng tiến lên Trưởng nhóm/ Giám sát.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Fremed

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Fremed

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Fremed

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lô E9–3a, Đường số 1, KCN Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

