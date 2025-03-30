Tuyển Trợ giảng tiếng Anh CT TNHH Tư Vấn Đầu tư và Giáo Dục Kansai làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ giảng tiếng Anh Tại CT TNHH Tư Vấn Đầu tư và Giáo Dục Kansai
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 1/11/61 Đặng Thùy Trâm, f13, Bình Thạnh, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Trợ giảng tiếng Anh Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ giáo viên soạn bài giảng, trợ giảng các lớp học trẻ em
Chuẩn bị tài liệu giảng dạy,
Hỗ trợ các hoạt động event
Tham gia hỗ trợ tuyển sinh (trả lời fanpage, tư vấn khóa học) nếu có
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CT TNHH Tư Vấn Đầu tư và Giáo Dục Kansai Thì Được Hưởng Những Gì
Được hỗ trợ dấu mộc và chữ ký xác nhận thực tập, hướng dẫn làm báo cáo thực tập
Được rèn luyện các kĩ năng mềm như kỹ năng làm việc nhóm, quản lý thời gian, thuyết trình, giao tiếp với khách hàng, giới thiệu sản phẩm...
Được hướng dẫn cách soạn giáo án, phương pháp giảng dạy
Được tham gia các lớp học của trung tâm để nâng cao tiếng Nhật
Đủ năng lực sẽ được xếp lớp dạy.
Được rèn luyện các kĩ năng mềm như kỹ năng làm việc nhóm, quản lý thời gian, thuyết trình, giao tiếp với khách hàng, giới thiệu sản phẩm...
Được hướng dẫn cách soạn giáo án, phương pháp giảng dạy
Được tham gia các lớp học của trung tâm để nâng cao tiếng Nhật
Đủ năng lực sẽ được xếp lớp dạy.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CT TNHH Tư Vấn Đầu tư và Giáo Dục Kansai
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI