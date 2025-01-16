Tuyển Trợ giảng tiếng Anh Học Viện Công Nghệ Kid Leader Hub làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 6 Triệu

Tuyển Trợ giảng tiếng Anh Học Viện Công Nghệ Kid Leader Hub làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 6 Triệu

Học Viện Công Nghệ Kid Leader Hub
Ngày đăng tuyển: 16/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2025
Học Viện Công Nghệ Kid Leader Hub

Trợ giảng tiếng Anh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ giảng tiếng Anh Tại Học Viện Công Nghệ Kid Leader Hub

Mức lương
4 - 6 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Midtown M7, Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phú, Quận 7, HCM, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Trợ giảng tiếng Anh Với Mức Lương 4 - 6 Triệu

Hỗ trợ học viên trước trong và sau giờ học, các công tác khác (kiểm tra sĩ số, điểm danh, chuẩn bị tài liệu,...)
Hỗ trợ duy trì sự tập trung và tương tác của học viên với giáo viên.
Hỗ trợ giáo viên theo dõi, đánh giá và báo cáo tình hình học tập của từng học viên trong lớp
Tham gia xây dựng các sự kiện, hoạt động ngoại khóa của Kid Leader Hub
Thực hiện các yêu cầu khác theo phân công của Trung tâm

Với Mức Lương 4 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giao tiếp tốt bằng tiếng anh.
Ngoại hình ưa nhìn.
Đang theo học Đại học/ Cao đẳng chuyên ngành liên quan kinh doanh, mkt, ngoại ngữ...
Yêu thích lĩnh vực giáo dục và trẻ nhỏ.
Nhanh nhẹn, hoạt bát, thân thiện.

Tại Học Viện Công Nghệ Kid Leader Hub Thì Được Hưởng Những Gì

Thù lao: 30.000 - 50.000 đ/giờ
Thưởng tỉ lệ chuyển đổi học viên
Có lộ trình thằng tiến, cơ hội cho các bạn yêu thích lĩnh vực giáo dục.
Cung cấp đầy đủ thiết bị làm việc
Thời gian làm việc theo lịch dạy. Đăng ký theo nguyện vọng hằng tuần. Các lớp tập trung vào khung giờ 15-20h
Thưởng và quà tặng các dịp Lễ, Tết, Trung Thu, ...
Hoạt động thường niên đa dạng: Team building, Company trip, Division picnics, Giáng sinh, Year end Party, 8/3, ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Học Viện Công Nghệ Kid Leader Hub

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Học Viện Công Nghệ Kid Leader Hub

Học Viện Công Nghệ Kid Leader Hub

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 18A Lê Thị Chợ, phường Phú Thuận, quận 7, Tp HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

