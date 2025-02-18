Tuyển Trợ giảng tiếng Anh CÔNG TY TNHH PROTALK EDUCATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 5 Triệu

Tuyển Trợ giảng tiếng Anh CÔNG TY TNHH PROTALK EDUCATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 5 Triệu

CÔNG TY TNHH PROTALK EDUCATION
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/03/2025
CÔNG TY TNHH PROTALK EDUCATION

Trợ giảng tiếng Anh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ giảng tiếng Anh Tại CÔNG TY TNHH PROTALK EDUCATION

Mức lương
4 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Đường Lê Đức Thọ, Gò Vấp, Quận 12

Mô Tả Công Việc Trợ giảng tiếng Anh Với Mức Lương 4 - 5 Triệu

Theo dõi tiến độ học tập, điểm danh, giao và chấm bài tập của học viên
Bù bài cho học viên vắng và kèm bài cho học viên yếu
Kết nối học viên với trung tâm và hỗ trợ giải đáp thắc mắc

Với Mức Lương 4 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3 - 4 chuyên ngành sư phạm Anh hoặc Ngôn ngữ Anh
Kỹ năng giao tiếp tốt, nhiệt tình, có trách nhiệm
Mong muốn học hỏi và phát triển kỹ năng giảng dạy Tiếng Anh
Phát âm chuẩn

Tại CÔNG TY TNHH PROTALK EDUCATION Thì Được Hưởng Những Gì

Quan sát, hỗ trợ và học hỏi trực tiếp từ giáo viên có kinh nghiệm
Làm quen với môi trường giảng dạy thực tế
Phát triển kỹ năng quản lý lớp học và giao tiếp với học viên
Được đào tạo về phương pháp giảng dạy và lộ trình phát triển nghề nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PROTALK EDUCATION

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH PROTALK EDUCATION

CÔNG TY TNHH PROTALK EDUCATION

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 814A Nguyễn Văn Quá, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

