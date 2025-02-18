Tuyển Trợ giảng tiếng Anh CÔNG TY TNHH PROTALK EDUCATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 5 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ giảng tiếng Anh Tại CÔNG TY TNHH PROTALK EDUCATION
Mức lương
4 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Đường Lê Đức Thọ, Gò Vấp, Quận 12
Mô Tả Công Việc Trợ giảng tiếng Anh Với Mức Lương 4 - 5 Triệu
Theo dõi tiến độ học tập, điểm danh, giao và chấm bài tập của học viên
Bù bài cho học viên vắng và kèm bài cho học viên yếu
Kết nối học viên với trung tâm và hỗ trợ giải đáp thắc mắc
Với Mức Lương 4 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm 3 - 4 chuyên ngành sư phạm Anh hoặc Ngôn ngữ Anh
Kỹ năng giao tiếp tốt, nhiệt tình, có trách nhiệm
Mong muốn học hỏi và phát triển kỹ năng giảng dạy Tiếng Anh
Phát âm chuẩn
Tại CÔNG TY TNHH PROTALK EDUCATION Thì Được Hưởng Những Gì
Quan sát, hỗ trợ và học hỏi trực tiếp từ giáo viên có kinh nghiệm
Làm quen với môi trường giảng dạy thực tế
Phát triển kỹ năng quản lý lớp học và giao tiếp với học viên
Được đào tạo về phương pháp giảng dạy và lộ trình phát triển nghề nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PROTALK EDUCATION
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
