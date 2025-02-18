Tuyển Trợ giảng tiếng Anh CÔNG TY TNHH PROTALK EDUCATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 5 Triệu

Mức lương 4 - 5 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Đường Lê Đức Thọ, Gò Vấp, Quận 12

Mô Tả Công Việc Trợ giảng tiếng Anh Với Mức Lương 4 - 5 Triệu

Theo dõi tiến độ học tập, điểm danh, giao và chấm bài tập của học viên

Bù bài cho học viên vắng và kèm bài cho học viên yếu

Kết nối học viên với trung tâm và hỗ trợ giải đáp thắc mắc

Với Mức Lương 4 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3 - 4 chuyên ngành sư phạm Anh hoặc Ngôn ngữ Anh

Kỹ năng giao tiếp tốt, nhiệt tình, có trách nhiệm

Mong muốn học hỏi và phát triển kỹ năng giảng dạy Tiếng Anh

Phát âm chuẩn

Tại CÔNG TY TNHH PROTALK EDUCATION Thì Được Hưởng Những Gì

Quan sát, hỗ trợ và học hỏi trực tiếp từ giáo viên có kinh nghiệm

Làm quen với môi trường giảng dạy thực tế

Phát triển kỹ năng quản lý lớp học và giao tiếp với học viên

Được đào tạo về phương pháp giảng dạy và lộ trình phát triển nghề nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PROTALK EDUCATION

