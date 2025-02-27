Tuyển Trợ giảng tiếng Anh CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC AMERICAN STUDY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ giảng tiếng Anh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC AMERICAN STUDY
Mức lương
3 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Toà nhà Viettel, 285 CMT8, Phường 12, Quận 10, Quận 10
Mô Tả Công Việc Trợ giảng tiếng Anh Với Mức Lương 3 - 5 Triệu
Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Thời gian làm việc linh hoạt từ 16h-21h các ngày trong tuần và full ngày T7/CN (tối thiểu 8- 10h/tuần)
- Sinh viên có học chuyên ngành tiếng Anh, hoặc đã đạt các chứng chỉ tiếng Anh như IELTS, TOEIC, TOEFL,...
- Lễ phép, chăm chỉ, kiên nhẫn, thật thà, có ý thức tự giác và tinh thần trách nhiệm cao, làm việc chủ động;
- Có kế hoạch làm việc lâu dài từ 6 tháng trở lên.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC AMERICAN STUDY Thì Được Hưởng Những Gì
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, trà, sữa, hoa quả giữa giờ
- Thời gian làm việc: Theo giờ lớp học
- Thứ 2 - Chủ nhật: Từ 8h00 - 21h00
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC AMERICAN STUDY
