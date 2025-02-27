Tuyển Trợ giảng tiếng Anh CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC AMERICAN STUDY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu

Mức lương 3 - 5 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Toà nhà Viettel, 285 CMT8, Phường 12, Quận 10, Quận 10

Trợ giảng tiếng Anh

Yêu Cầu Công Việc

- Thời gian làm việc linh hoạt từ 16h-21h các ngày trong tuần và full ngày T7/CN (tối thiểu 8- 10h/tuần)

- Sinh viên có học chuyên ngành tiếng Anh, hoặc đã đạt các chứng chỉ tiếng Anh như IELTS, TOEIC, TOEFL,...

- Lễ phép, chăm chỉ, kiên nhẫn, thật thà, có ý thức tự giác và tinh thần trách nhiệm cao, làm việc chủ động;

- Có kế hoạch làm việc lâu dài từ 6 tháng trở lên.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC AMERICAN STUDY Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, trà, sữa, hoa quả giữa giờ

- Thời gian làm việc: Theo giờ lớp học

- Thứ 2 - Chủ nhật: Từ 8h00 - 21h00

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC AMERICAN STUDY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.