Tuyển Trợ giảng tiếng Anh Công Ty TNHH Anh Ngữ Nam Đô làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 84 đường An Phú Tây - Hưng Long, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, TP HCM, Bình Chánh ...và 3 địa điểm khác, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Trợ giảng tiếng Anh Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ học tập cho các em học viên: Dạy bù, phụ đạo cho các học viên vắng/ chưa hiểu bài (Sẽ được phân vào lớp có cấp độ phù hợp năng lực).

Hỗ trợ giáo viên trong lớp: chuẩn bị các tài liệu, dụng cụ học tập trong lớp học,....

Hỗ trợ Phòng Đào tạo: cập nhật thông tin học viên, liên hệ phụ huynh báo cáo về tình hình học tập của học viên, ...

Các công việc khác theo sự phân công của Phòng Đào Tạo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên chuyên ngành Ngôn ngữ Anh, Tiếng Anh, Ngữ văn Anh, Sư phạm Tiếng Anh hoặc các chuyên ngành khác có 4 kỹ năng Tiếng Anh tốt.

Ưu tiên sinh viên có định hướng giảng dạy tại Trung tâm sau khi tốt nghiệp.

Yêu thích giảng dạy, yêu thích trẻ em.

Có tinh thần hợp tác và cầu tiến.

Cẩn thận và ý thức chịu trách nhiệm cao

Tại Công Ty TNHH Anh Ngữ Nam Đô Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương Trợ giảng từ 25.000/ giờ – tùy năng lực.

Chế độ đào tạo nâng cao nghiệp vụ trong suốt quá trình thực tập;

Có thể ứng tuyển vào các vị trí như Nhân viên đào tạo, Giáo viên sau khi tốt nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Anh Ngữ Nam Đô

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin