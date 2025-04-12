Tuyển Trợ giảng tiếng Anh Công Ty TNHH Anh Ngữ Nam Đô làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ giảng tiếng Anh Tại Công Ty TNHH Anh Ngữ Nam Đô
- Hồ Chí Minh: Số 84 đường An Phú Tây
- Hưng Long, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, TP HCM, Bình Chánh ...và 3 địa điểm khác, Huyện Bình Chánh
Mô Tả Công Việc Trợ giảng tiếng Anh Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ học tập cho các em học viên: Dạy bù, phụ đạo cho các học viên vắng/ chưa hiểu bài (Sẽ được phân vào lớp có cấp độ phù hợp năng lực).
Hỗ trợ giáo viên trong lớp: chuẩn bị các tài liệu, dụng cụ học tập trong lớp học,....
Hỗ trợ Phòng Đào tạo: cập nhật thông tin học viên, liên hệ phụ huynh báo cáo về tình hình học tập của học viên, ...
Các công việc khác theo sự phân công của Phòng Đào Tạo.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên sinh viên có định hướng giảng dạy tại Trung tâm sau khi tốt nghiệp.
Yêu thích giảng dạy, yêu thích trẻ em.
Có tinh thần hợp tác và cầu tiến.
Cẩn thận và ý thức chịu trách nhiệm cao
Tại Công Ty TNHH Anh Ngữ Nam Đô Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ đào tạo nâng cao nghiệp vụ trong suốt quá trình thực tập;
Có thể ứng tuyển vào các vị trí như Nhân viên đào tạo, Giáo viên sau khi tốt nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Anh Ngữ Nam Đô
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
