Tuyển Trợ giảng tiếng Anh CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ ĐÀO TẠO ANH NGỮ PHONG PHÚ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 10 Triệu

Mức lương 3 - 10 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 29 đường số 4 KDC Nguyên Sơn ấp 3A xã Bình Hưng, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Trợ giảng tiếng Anh Với Mức Lương 3 - 10 Triệu

Hỗ trợ GV tại Trung Tâm cho độ tuổi từ 3 đến 16 (lớp học dưới 15 HV)

Hỗ trợ HV và quản lý lớp học trong quá trình giảng dạy.

Theo dõi và báo cáo tiến độ học viên hàng tháng.

Với Mức Lương 3 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sử dụng Tiếng Anh tốt trong giao tiếp và viết.

Có kĩ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.

Khả năng quan sát và đánh giá tình huống tốt.

Tận tâm, kiên nhẫn, đặc biệt trong giao tiếp với thiếu nhi.

Ưu tiên:

Yêu thích làm vẻ với trẻ con

Đang theo học Ngôn Ngữ Anh.

Có khả năng truyền đạt căn bản về từ vựng và ngữ pháp.

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ ĐÀO TẠO ANH NGỮ PHONG PHÚ Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 30k/h trở lên ( thoả thuận theo năng lực )

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.

Cơ hội tiếp xúc nhiều với giáo viên bản xứ

Được cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức của Công ty khi hoàn tất việc học

Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Giờ làm việc Part-time linh động (5 PM đến 9 PM từ T2-T6 hoặc cuối tuần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ ĐÀO TẠO ANH NGỮ PHONG PHÚ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.