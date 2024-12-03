Tuyển Trợ giảng tiếng Anh CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ ĐÀO TẠO ANH NGỮ PHONG PHÚ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ giảng tiếng Anh Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ ĐÀO TẠO ANH NGỮ PHONG PHÚ
Mức lương
3 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Số 29 đường số 4 KDC Nguyên Sơn ấp 3A xã Bình Hưng, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh
Mô Tả Công Việc Trợ giảng tiếng Anh Với Mức Lương 3 - 10 Triệu
Hỗ trợ GV tại Trung Tâm cho độ tuổi từ 3 đến 16 (lớp học dưới 15 HV)
Hỗ trợ HV và quản lý lớp học trong quá trình giảng dạy.
Theo dõi và báo cáo tiến độ học viên hàng tháng.
Với Mức Lương 3 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sử dụng Tiếng Anh tốt trong giao tiếp và viết.
Có kĩ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.
Khả năng quan sát và đánh giá tình huống tốt.
Tận tâm, kiên nhẫn, đặc biệt trong giao tiếp với thiếu nhi.
Ưu tiên:
Yêu thích làm vẻ với trẻ con
Đang theo học Ngôn Ngữ Anh.
Có khả năng truyền đạt căn bản về từ vựng và ngữ pháp.
Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ ĐÀO TẠO ANH NGỮ PHONG PHÚ Thì Được Hưởng Những Gì
Lương 30k/h trở lên ( thoả thuận theo năng lực )
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.
Cơ hội tiếp xúc nhiều với giáo viên bản xứ
Được cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức của Công ty khi hoàn tất việc học
Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
Giờ làm việc Part-time linh động (5 PM đến 9 PM từ T2-T6 hoặc cuối tuần.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ ĐÀO TẠO ANH NGỮ PHONG PHÚ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
