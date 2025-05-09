Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH L&C TECH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 101 USIK KDT Văn Khê, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Hỗ trợ Phó Tổng giám đốc quản lý các hợp đồng, hồ sơ dự án,

Phối hợp với các phòng ban khác để xử lý tiến độ dự án

Phiên dịch cuộc họp, hội nghị và sắp xếp tài liệu.

Các công việc khác do Ban giám đốc yêu cầu

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ tuổi từ 22-35t

Đã từng làm việc với Đài Trung

Tiếng Trung tốt (nghe, nói, đọc, viết)

Chăm chỉ, cẩn thận, thật thà.

Không yêu cầu kinh nghiệm

n

Tại CÔNG TY TNHH L&C TECH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

1. Chế độ về lương thưởng, thu nhập

Mức lương 10-15tr tùy theo năng lực, kinh nghiệm;

Đánh giá kết quả định kỳ 1 năm để xét tăng lương;

Chuyên cần.

2. Chương trình chăm sóc sức khỏe

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các gói bảo hiểm sức khỏe khác;

Tham gia khám sức khỏe định kỳ tại các bệnh viện lớn;

3. Đào tạo, phát triển

Đào tạo kỹ năng mềm, đào tạo chuyên môn, giao lưu học hỏi giữa các phòng.

Cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH L&C TECH VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin