Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty TNHH thương mại K&K Toàn Cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 23 - 30 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô CN4, đường Hạnh Phúc, KCN Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Huyện Chương Mỹ

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc

Là đầu mối liên lạc chính giữa Giám đốc và các bộ phận liên quan, hỗ trợ xử lý các vấn đề nội bộ công ty bao gồm phối hợp với các phòng ban và theo dõi tiến độ công việc.

Hỗ trợ các công việc hành chính: quản lý lịch trình, sắp xếp các cuộc hẹn và chuyến công tác.

Chuẩn bị và tổ chức các tài liệu, bài thuyết trình, và báo cáo bằng tiếng Hàn.

Tổ chức và điều phối các cuộc họp, bao gồm chuẩn bị chương trình họp, ghi biên bản và theo dõi các hành động cần thực hiện.

Soạn thảo, chỉnh sửa và kiểm tra thư từ chính thức bằng tiếng Hàn và tiếng Việt.

Đảm bảo giao tiếp suôn sẻ bằng cách phiên dịch và dịch thuật giữa tiếng Hàn và tiếng Việt trong các cuộc họp, email, và tài liệu.

Hỗ trợ xây dựng và triển khai các quy trình nội bộ để đảm bảo hiệu quả vận hành

Đưa ra ý kiến và đề xuất để giải quyết các thách thức hoặc cải tiến nội bộ.

Lên kế hoạch và thực hiện các sự kiện nội bộ hoặc hoạt động gắn kết đội nhóm theo yêu cầu của Giám đốc.

Yêu Cầu Công Việc

- Topik 5 trở lên, Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành tiếng Hàn Quốc hoặc các ngành khác liên quan

- Ít nhất 3 năm kinh nghiệm thư ký, trợ lý điều hành hoặc vị trí tương đương sử dụng tiếng Hàn.

- Nhanh nhẹn, trung thực, cẩn thận

- Thành thạo tin học văn phòng

Tại Công ty TNHH thương mại K&K Toàn Cầu Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc từ 8h30 đến 17h30 từ Thứ 2 đến hết thứ 6 hàng tuần. Nghỉ 2 thứ 7 và các chủ nhật trong tháng

- Chế độ BHXH đầy đủ, Thưởng các dịp 30/4, Tết Nguyên đán

- Tăng lương hàng năm

- Hưởng 12 ngày phép/ năm

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến.

- Mức lương và phúc lợi cạnh tranh.

- Cơ hội tiếp xúc với hoạt động kinh doanh quốc tế và phát triển sự nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH thương mại K&K Toàn Cầu

