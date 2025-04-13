Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH VELAX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH VELAX
Ngày đăng tuyển: 13/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/04/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH VELAX

Trợ lý giám đốc

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH VELAX

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: D24

- NV14, Ô 25, Khu D, KĐT Lê Trọng Tấn – Geleximco, Hà Đông, HN, Hà Đông, Quận 10

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Trợ giúp Giám Đốc người Trung Quốc trong việc điều phối công việc với bên ngoài, kết nối các hoạt động với các phòng ban/cá nhân đảm bảo duy trì được các hoạt động hàng ngày, xử lý công việc kịp thời của các phòng/ban.
Phiên dịch trong các cuộc họp, giao dịch với khách hàng, dịch các văn bản, công văn liên quan trong công việc...
Sắp xếp và nhắc nhở lịch làm việc, lịch họp, các chuyến đi công tác, hội họp của GĐ.
Thông báo, ghi chú và báo cáo lại những công việc phát sinh và gửi đến Giám Đốc để xin ý kiến chỉ đạo.
Truyền đạt ý kiến/chỉ đạo của Giám Đốc cho các cá nhân, phòng ban liên quan và theo dõi, đốc thúc, kiểm tra công việc của các phòng ban liên quan .
Tổng hợp các số liệu báo cáo và kế hoạch của các phòng ban bộ phận cho GĐ.
Tham gia các buổi họp liên quan.
Thực hiện các công việc phát sinh theo yêu cầu của Giám Đốc.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cao đẳng trở lên các ngành QTKD, ngôn ngữ Trung, Marketing...
Tiếng trung thành thạo Nghe – nói – đọc – viết
Có hiểu biết về các mảng hành chính, nhân sự
Thạo tin học văn phòng
Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành thương mại điện tử, sản xuất, KD đồ điện tử
Kỹ năng lãnh đạo và tạo động lực.
Kỹ năng giao tiếp.
Kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH VELAX Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng cạnh tranh hấp dẫn từ 12-20 triệu đồng + Trợ cấp chuyên cần + Thưởng + Lương Tháng 13
Đồng nghiệp thân thiện, môi trường năng động, trẻ trung, không gò bó
Thời gian làm việc: 8h00-12h00 & 13h30-17h30 thứ 2- thứ 7 (thứ 7 làm đến 16h00).
Cơ hội học hỏi và phát triển bản thân với môi trường trẻ trung và năng động
Được đào tạo chuyên sâu về sản phẩm, ngành và chuyên môn...
Đề xuất tăng lương định kỳ hoặc làm việc có hiệu quả;
Thử việc 1 tháng hưởng 85% lương, BHXH ngay sau khi vào chính thức, có ngày nghỉ phép, thưởng sinh nhật, thưởng lương tháng 13, du lịch, du xuân đầu năm, tiền thưởng 500k chuyên cần theo tháng, cấp phát đồng phục mùa hè-đông, quà 8/3&20.10/ quà 1.6/Trung Thu/Quà Tết...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH VELAX

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH VELAX

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH VELAX

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 192 Lê Thanh Nghị, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Hà

