Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HÓA DƯỢC SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HÓA DƯỢC SÀI GÒN
Ngày đăng tuyển: 08/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/02/2025
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HÓA DƯỢC SÀI GÒN

Trợ lý giám đốc

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HÓA DƯỢC SÀI GÒN

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Phường 2, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương Thỏa thuận

Phân tích và cải tiến hệ thống đánh giá đo lường hiệu suất hoạt động Khối SCD
Tham gia xây dựng bộ quy trình chuẩn công việc thuộc Khối SCD, cải tiến quy trình vận hành và đánh giá
Hỗ trợ các công tác biên soạn và kiểm soát thực hiện các văn bản nội bộ: quy chế - chính sách – quy trình – hướng dẫn công việc
Hỗ trợ tổ chức triển khai công tác hành chính đánh giá các đối tác kinh doanh: Nhà cung cấp – nhà cung ứng dịch vụ và khách hàng.
Thực hiện báo cáo hoạt động Khối theo phân công; báo cáo biến động – bất thường về: ngân sách và giám sát thực hiện ngân sách theo định kỳ hoặc theo yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cử nhân ngành Quản lý chuỗi cung ứng/ Logistics/ Quản lý công nghiệp/ Thương mại/ Kinh doanh quốc tế
02 năm kinh nghiệm làm việc tại các vị trí tương đương.
Thường xuyên sử dụng tiếng Anh trong công việc, ưu tiên biết thêm ngôn ngữ khác
Trung thực, tỉ mỉ, cẩn thận.
Tinh thần đồng đội, kết nối đội nhóm

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HÓA DƯỢC SÀI GÒN Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng các ngày Lễ Tết, Sinh nhật, Hiệu quả kinh doanh,...
12 ngày phép hàng năm, nghỉ các ngày lễ trong năm
Khám sức khỏe, Teambuilding, Happy Hour,...
Bảo hiểm sức khỏe cao cấp. Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Môi trường làm việc giao tiếp quốc tế, chuyên nghiệp, bình đẳng và tôn trọng, có hệ thống đánh giá và công nhận thành quả rõ ràng
Tham gia các khóa đào tạo về kỹ năng, nâng cao chuyên môn trong và ngoài Công ty
Các khóa học Gitiho, Elsa để nâng cao việc học chủ động, trau dồi kĩ năng chuyên môn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HÓA DƯỢC SÀI GÒN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HÓA DƯỢC SÀI GÒN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HÓA DƯỢC SÀI GÒN

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 173 Nguyễn Đình Chính, Phường 11, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

