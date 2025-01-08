Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HÓA DƯỢC SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HÓA DƯỢC SÀI GÒN
- Hồ Chí Minh: Phường 2, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương Thỏa thuận
Phân tích và cải tiến hệ thống đánh giá đo lường hiệu suất hoạt động Khối SCD
Tham gia xây dựng bộ quy trình chuẩn công việc thuộc Khối SCD, cải tiến quy trình vận hành và đánh giá
Hỗ trợ các công tác biên soạn và kiểm soát thực hiện các văn bản nội bộ: quy chế - chính sách – quy trình – hướng dẫn công việc
Hỗ trợ tổ chức triển khai công tác hành chính đánh giá các đối tác kinh doanh: Nhà cung cấp – nhà cung ứng dịch vụ và khách hàng.
Thực hiện báo cáo hoạt động Khối theo phân công; báo cáo biến động – bất thường về: ngân sách và giám sát thực hiện ngân sách theo định kỳ hoặc theo yêu cầu.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
02 năm kinh nghiệm làm việc tại các vị trí tương đương.
Thường xuyên sử dụng tiếng Anh trong công việc, ưu tiên biết thêm ngôn ngữ khác
Trung thực, tỉ mỉ, cẩn thận.
Tinh thần đồng đội, kết nối đội nhóm
Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HÓA DƯỢC SÀI GÒN Thì Được Hưởng Những Gì
12 ngày phép hàng năm, nghỉ các ngày lễ trong năm
Khám sức khỏe, Teambuilding, Happy Hour,...
Bảo hiểm sức khỏe cao cấp. Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Môi trường làm việc giao tiếp quốc tế, chuyên nghiệp, bình đẳng và tôn trọng, có hệ thống đánh giá và công nhận thành quả rõ ràng
Tham gia các khóa đào tạo về kỹ năng, nâng cao chuyên môn trong và ngoài Công ty
Các khóa học Gitiho, Elsa để nâng cao việc học chủ động, trau dồi kĩ năng chuyên môn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HÓA DƯỢC SÀI GÒN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
