Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HÓA DƯỢC SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Phường 2, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương Thỏa thuận

Phân tích và cải tiến hệ thống đánh giá đo lường hiệu suất hoạt động Khối SCD

Tham gia xây dựng bộ quy trình chuẩn công việc thuộc Khối SCD, cải tiến quy trình vận hành và đánh giá

Hỗ trợ các công tác biên soạn và kiểm soát thực hiện các văn bản nội bộ: quy chế - chính sách – quy trình – hướng dẫn công việc

Hỗ trợ tổ chức triển khai công tác hành chính đánh giá các đối tác kinh doanh: Nhà cung cấp – nhà cung ứng dịch vụ và khách hàng.

Thực hiện báo cáo hoạt động Khối theo phân công; báo cáo biến động – bất thường về: ngân sách và giám sát thực hiện ngân sách theo định kỳ hoặc theo yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cử nhân ngành Quản lý chuỗi cung ứng/ Logistics/ Quản lý công nghiệp/ Thương mại/ Kinh doanh quốc tế

02 năm kinh nghiệm làm việc tại các vị trí tương đương.

Thường xuyên sử dụng tiếng Anh trong công việc, ưu tiên biết thêm ngôn ngữ khác

Trung thực, tỉ mỉ, cẩn thận.

Tinh thần đồng đội, kết nối đội nhóm

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HÓA DƯỢC SÀI GÒN Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng các ngày Lễ Tết, Sinh nhật, Hiệu quả kinh doanh,...

12 ngày phép hàng năm, nghỉ các ngày lễ trong năm

Khám sức khỏe, Teambuilding, Happy Hour,...

Bảo hiểm sức khỏe cao cấp. Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

Môi trường làm việc giao tiếp quốc tế, chuyên nghiệp, bình đẳng và tôn trọng, có hệ thống đánh giá và công nhận thành quả rõ ràng

Tham gia các khóa đào tạo về kỹ năng, nâng cao chuyên môn trong và ngoài Công ty

Các khóa học Gitiho, Elsa để nâng cao việc học chủ động, trau dồi kĩ năng chuyên môn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HÓA DƯỢC SÀI GÒN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin