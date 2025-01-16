Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty TNHH Thương Mại và Thiết bị Điện Tử Hùng Cường làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 16 Triệu

Công ty TNHH Thương Mại và Thiết bị Điện Tử Hùng Cường
Ngày đăng tuyển: 16/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/02/2025
Công ty TNHH Thương Mại và Thiết bị Điện Tử Hùng Cường

Trợ lý giám đốc

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại Công ty TNHH Thương Mại và Thiết bị Điện Tử Hùng Cường

Mức lương
10 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: số 382 Đường 3 tháng 2, phường 12, quận 10, tp. HCM, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 10 - 16 Triệu

Trợ giúp Giám Đốc người Trung Quốc trong việc điều phối công việc với bên ngoài, kết nối các hoạt động với các phòng ban/cá nhân đảm bảo duy trì được các hoạt động hàng ngày, xử lý công việc kịp thời của các phòng/ban.
Phiên dịch trong các cuộc họp, giao dịch với khách hàng, dịch các văn bản, công văn liên quan trong công việc...
Sắp xếp và nhắc nhở lịch làm việc, lịch họp, các chuyến đi công tác, hội họp của GĐ.Có thể đi công tác.
Thông báo, ghi chú và báo cáo lại những công việc phát sinh và gửi đến Giám Đốc để xin ý kiến chỉ đạo.
Truyền đạt ý kiến/chỉ đạo của Giám Đốc cho các cá nhân, phòng ban liên quan và theo dõi, đốc thúc, kiểm tra công việc của các phòng ban liên quan .
Tổng hợp các số liệu báo cáo và kế hoạch của các phòng ban bộ phận cho GĐ.
Tham gia các buổi họp liên quan.
Thực hiện các công việc phát sinh theo yêu cầu của Giám Đốc.

Với Mức Lương 10 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cao đẳng trở lên các ngành QTKD, ngôn ngữ Trung,...
Tiếng Trung Thành Thạo (tối thiểu HSK5 trở lên)
Tiếng trung thành thạo Nghe – nói – đọc – viết
Ưu tiên có KN 1-2 năm làm trợ lý, quản lý.
Ưu tiên có hiểu biết về các mảng truyền thông, nhân sự, marketing...
Thạo tin học văn phòng
Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành thương mại điện tử, sản xuất, KD đồ điện tử
Kỹ năng lãnh đạo và tạo động lực.
Kỹ năng giao tiếp.
Kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề.

Tại Công ty TNHH Thương Mại và Thiết bị Điện Tử Hùng Cường Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực từ 15tr – 20tr
Thời gian làm việc từ: 8:30 AM – 5:30 PM, Thứ Hai – Thứ Sáu, và Thứ Bảy về 16h
8:30 AM – 5:30 PM
Nghỉ Trưa: 12:00 PM – 1:30 PM.
12:00 PM – 1:30 PM.
Thu nhập: 13 tháng lương/năm. Review tăng lương 1 lần/năm.
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo Luật bảo hiểm.
Thưởng Quý, thưởng các dịp Lễ Tết: Tết dương lịch, Quốc khánh, 30/04 - 01/05, Trung thu..).
Được training khi bắt đầu và trong quá trình làm việc..
Đồng nghiệp trẻ trung, năng động, luôn hỗ trợ và giúp đỡ nhau.
Môi trường làm việc văn minh, công bằng.
Các hoạt động của Công ty: Du xuân, trong nước, nước ngoài,... được tổ chức hằng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại và Thiết bị Điện Tử Hùng Cường

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thương Mại và Thiết bị Điện Tử Hùng Cường

Công ty TNHH Thương Mại và Thiết bị Điện Tử Hùng Cường

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Khu D, Khu đô thị Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

