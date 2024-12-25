Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VĂN HÓA DREAMSTAR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VĂN HÓA DREAMSTAR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VĂN HÓA DREAMSTAR
Ngày đăng tuyển: 25/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/01/2025
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VĂN HÓA DREAMSTAR

Trợ lý giám đốc

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VĂN HÓA DREAMSTAR

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 343/5a Tô Hiến Thành, Phường 12, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Phiên dịch, trao đổi công việc giữa cấp trên và nhân viên.
Hỗ trợ quản lý đội nhóm cho Leader
Phối hợp với các Trưởng bộ phận hoàn thành công việc đúng tiến độ đặt ra.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Có kinh nghiệm làm ngành truyền thông, các app livestream..
- Tiếng Trung lưu loát
- Độ tuổi: <35 tuổi
- Yêu thích công việc, cởi mở, nhanh nhẹn
- Thử việc 2 tháng

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VĂN HÓA DREAMSTAR Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 10 triệu - 15 triệu
- Được nghỉ các ngày lễ theo quy định của nhà nước.
- Thử việc 2 tháng, sau chính thức sẽ đóng BHXH,...(Có thể vào chính thức sớm hơn nếu làm tốt)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VĂN HÓA DREAMSTAR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VĂN HÓA DREAMSTAR

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VĂN HÓA DREAMSTAR

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 343/5A Tô Hiến Thành, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

