Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty cổ phần Phát triển Golden Smile làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty cổ phần Phát triển Golden Smile
Ngày đăng tuyển: 09/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/02/2025
Công ty cổ phần Phát triển Golden Smile

Trợ lý giám đốc

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại Công ty cổ phần Phát triển Golden Smile

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 631 Nguyễn Kiệm, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý, sắp xếp lịch trình.
Hỗ trợ trong việc soạn thảo và xử lý tài liệu.
Sắp xếp, theo dõi, nhận báo cáo của các bộ phận trình GĐ.
Tham gia và ghi biên bản cuộc họp những cuộc họp có GĐ.
Đầu mối công việc từ các phòng ban đến GĐ.
Thực hiện các chỉ đạo khác của GĐ

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.
Kỹ năng tổ chức và sắp xếp, quản lý công việc.
Nhanh nhẹn, cẩn thận và trung thực.
Có tính bảo mật cao.

Tại Công ty cổ phần Phát triển Golden Smile Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.
Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định.
Chính sách tăng lương định kì.
Thưởng vào dịp lễ, tết theo quy định.
Chế độ nghỉ mát hàng năm.
Thời gian làm việc: 8h00 - 17h30 từ thứ 2 đến sáng thứ 7

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Phát triển Golden Smile

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Phát triển Golden Smile

Công ty cổ phần Phát triển Golden Smile

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 629 - 631 Nguyễn Kiệm, phường 9, Phú Nhuận

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

