Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty cổ phần Phát triển Golden Smile làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 631 Nguyễn Kiệm, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý, sắp xếp lịch trình.

Hỗ trợ trong việc soạn thảo và xử lý tài liệu.

Sắp xếp, theo dõi, nhận báo cáo của các bộ phận trình GĐ.

Tham gia và ghi biên bản cuộc họp những cuộc họp có GĐ.

Đầu mối công việc từ các phòng ban đến GĐ.

Thực hiện các chỉ đạo khác của GĐ

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

Kỹ năng tổ chức và sắp xếp, quản lý công việc.

Nhanh nhẹn, cẩn thận và trung thực.

Có tính bảo mật cao.

Tại Công ty cổ phần Phát triển Golden Smile Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.

Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định.

Chính sách tăng lương định kì.

Thưởng vào dịp lễ, tết theo quy định.

Chế độ nghỉ mát hàng năm.

Thời gian làm việc: 8h00 - 17h30 từ thứ 2 đến sáng thứ 7

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Phát triển Golden Smile

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin