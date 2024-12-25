Tuyển Trợ lý giám đốc CER GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CER GROUP
Ngày đăng tuyển: 25/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2025
CER GROUP

Trợ lý giám đốc

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại CER GROUP

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 144

- 146

- 148 đường số 11, Khu phố 5, P.An Phú, Tp.Thủ Đức, Tp. HCM, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương Thỏa thuận

Đại diện Giám đốc đón tiếp khách hàng, tổ chức cá nhân
Sắp xếp lịch làm việc, lịch họp, lịch công tác, tổ chức các cuộc họp, ghi chép và tổng hợp nội dung cuộc họp để báo cáo Giám đốc để phục vụ việc quản lý điều hành
Tiếp nhận, phân loại, sắp xếp, xử lý thông tin, văn bản, tài liệu từ các Phòng ban, Trung tâm
Hỗ trợ xây dựng và triển khai kế hoạch, mục tiêu cho bộ phận. Hỗ trợ lập dự toán và theo dõi chi phí
Nắm lịch trình các sự kiện và đại diện cho công ty khi cần. Hoàn thành các dự án do Giám đốc phân công, bao gồm giải quyết vấn đề, giám sát tiến độ, làm việc với nhiều phòng ban khác nhau trong công ty và đối tác bên ngoài
Chuẩn bị tài liệu, thu thập thông tin cần thiết theo yêu cầu của Giám đốc
Hỗ trợ trong việc tổng hợp thông tin và thực hiện các báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất
Nghiên cứu, lập báo cáo, xử lý các tình huống phức tạp, đàm phán với khách hàng và dự đoán nhu cầu kinh doanh
Thực hiện các công việc phát sinh khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm Trợ lý hoặc chức vụ tương đương từ 2 năm
Tiếng Anh hoặc Tiếng Trung giao tiếp tốt
Kỹ năng Excel thành thạo và có kỹ năng làm báo cáo chỉn chu bắt buộc
Ưu tiên từng làm tại các Tập đoàn, doanh nghiệp lớn
Ưu tiên từng làm việc trong lĩnh vực bán lẻ, thương mại điện tử
Kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề, tổ chức tốt, có khả năng ra quyết định, tham mưu,...

Tại CER GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập up to 15.000.000 VNĐ (Có thể thỏa thuận thêm)
Chế độ BHXH, ngày phép năm sau thời gian thử việc theo quy định Pháp luật
Làm việc tại môi trường gen Z năng động, trẻ trung.
Mở rộng mối quan hệ với Creators và các nhãn hàng lớn.
Chính sách lương thưởng, đãi ngộ, thưởng lễ, tổ chức sinh nhật, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CER GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CER GROUP

CER GROUP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 144-146-148 Đường số 11, khu phố 5, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

